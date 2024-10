El exquisito vino que se elabora cerca de Vigo y ha conquistado a expertos de todo el mundo

En Galicia podemos presumir con orgullo de tener vinos de excelente calidad. Encontrar un buen vino no es fácil, pero The Wine Advocate o Guía Parker, el sistema de puntuación más influyente del mundo del crítico, puede servir de gran ayudar para aquellos curiosos que se estén iniciando en este mundillo y no sepan por cuál vino decantarse para una comida o cena especial.

Años atrás era el propio Robert Parker quien probaba y calificaba los vinos, pero hoy en día son 12 los catadores experimentados que califican más de 30.000 vinos de todas partes del mundo cada año. Los vinos se califican a partir de los 50 puntos y hasta los 100 y para ello, los catadores de The Wine Advocate utilizan criterios muy estrictos para distinguir entre vinos "inaceptables" y "extraordinarios".

Este equipo de 12 reputados y experimentados catadores ha puesto el ojo en Galicia y concretamente en una bodega del valle de O Rosal, muy cerca de Vigo: Terras Gauda. Sus vinos son absolutamente exquisitos, pero Terras Gauda Etiqueta Negra 2021 ha logrado hacerse un hueco en el mercado nacional e internacional gracias a sus 92 puntos en la Guía Parker.

Tres variedades autóctonas de la D. O. Rías Baixas

Se trata de un vino blanco muy especial que se somete a una crianza de cinco meses en barricas de roble francés y luego reposa 4 meses en frio antes de ser embotellado.

Emplea uvas de variedades autóctonas de la D. O. Rías Baixas (Albariño 70%, Loureiro 20% y Caíño Blanco 10%), que son plantadas en el valle de O Rosal, en la ribera derecha del tramo final del río Miño, que marca la frontera entre Galicia y el país vecino Portugal.

En este punto los viñedos se encuentran beneficiados por un microclima definido por la influencia del Miño y del Atlántico, lo que ofrece como resultado vinos muy especiales de excelente calidad, como es el caso del Terras Gauda Etiqueta Negra 2021 de la bodega Terras Gauda.

Es un vino blanco que ofrece aromas que recuerdan a frutas, como la mandarina, le melocotón maduro y el dulce de membrillo, mientras que su paso por boca, según el portal especializado en vinos Decántalo, se presenta con "gran potencia y una vibrante frescura". Se trata de un vino elegante y cautivador para una ocasión especial que puede ser tuyo por 30 euros.

Sobre Terras Gauda

Terras Gauda es una de las cuatro bodegas del grupo Terras Gauda. Este fue fundado en el valle de O Rosal, dentro de la D. O. Rías Baixas, y está presente en las principales zonas vinícolas del país. La producción inicial era de 37.000 botellas en los años 90, aunque en la actualidad comercializa más de 1,5 millones de botellas en más de 45 países.