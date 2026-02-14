El restaurante cerca de Vigo que sirve las mejores carnes a la brasa: "Comimos de 10 y muy buen precio"

La gastronomía es uno de los principales atractivos de la comunidad, y no es para menos, considerando la alta calidad de sus productos, ya sean verduras, mariscos, pescados o carnes. Independientemente de tus gustos personales, siempre encontrarás una gran variedad de restaurantes con platos entre los que te costará decidirte.

Un ejemplo destacado es el restaurante O Bo Paladar, en Cambados (Pontevedra), a poco más de media hora de Vigo. Este establecimiento se distingue por su extensa carta, que incluye mariscos, pescados, arroces, carnes a la brasa y ternera de raza autóctona gallega. Si revisas sus reseñas, verás que la mayoría destacan tanto la calidad de la comida como la atención del servicio.

Servicio excelente y de calidad

Restaurante O Bo Paladar obopaladar.es

El restaurante O Bo Paladar, situado en pleno corazón de Cambados (Pontevedra), enamora tanto por el gran nivel de su cocina como por su ambiente. El establecimiento es un lugar de referencia para todos aquellos que quieren disfrutar de una experiencia gastronómica sin igual, basada en ingredientes de primera y una elaboración tradicional con mucho sabor.

Al llegar, lo primero que llama la atención es su ambiente acogedor y familiar, perfecto para una comida con amigos, familia, de trabajo o con tu pareja. Todo ello unido con el excelente trato del personal desde el primer momento en que entres por la puerta.

Conviene tener en cuenta que ofrecen un servicio especial de comidas y cenas para cualquier evento. "Tanto si está pensando en celebrar un bautizo como una comunión, una boda, una confirmación o una cena, prepararemos un menú de primera calidad", indican desde el propio restaurante.

Carta amplia y variada

La carta es amplia, variada y pensada para satisfacer a todo tipo de paladares. En el apartado "para picar" puedes encontrar delicias como calamares fritos, croquetas de camarón, pimientos de Padrón o incluso pulpo a la brasa con crema de patata, ideal para abrir el apetito.

El marisco y los pescados son protagonistas absolutos. Mejillones al vapor, almejas a la marinera, navajas a la plancha o vieiras, además de mariscos como gambones o bogavante asado. En cuanto a pescados también tienes varias opciones como merluza, bacalao o rape, preparados a la plancha o al estilo gallego.

Si eres amante de los arroces, en O Bo Paladar hay sitio para ti con varias opciones de arroces para dos personas, como el arroz con almejas y berberechos, con vieiras y boletus o el arroz con bogavante.

Si por algo destaca este restaurante es por sus carnes a la brasa y su ternera gallega de raza autóctona. Desde churrasco y secreto ibérico hasta solomillo y chuletón de vaca vieja, las opciones son varias y están pensadas para los verdaderos amantes de la carne.

Todo esto acompañado de una extensa selección de vinos muy cuidados, con referencias gallegas como los blancos de la D.O. Rías Baixas, así como tintos y espumosos de distintas regiones, perfectos para maridar con cada comida.

Las opiniones de sus clientes

Con una puntuación de 4,2 sobre 5, la mayor parte de las opiniones en O Bo Paladar destacan la gran cantidad y la calidad de sus raciones, así como el excelente trato del personal de principio a fin del servicio.

"Estuvimos mirando varias opciones por la zona y me alegro inmensamente de que fueran los únicos que nos cogieran el teléfono. Quedamos gratamente sorprendidos por la comida exquisita y un servicio excelente. Lo he recomendado a amigos y me lo guardo en mi lista de favoritos para cuando estemos por la zona!", comentó Mariana.

"Comimos de 10 y muy buen precio. Fuimos mi pareja y yo y pedimos unas navajas de primero y un arroz con vieiras y boletus para 2. El arroz estaba en su punto y muy rico. Para beber una botella de vino y unos cafés para terminar. 65 euros todo. El personal muy atento y agradable", opina Eva Mosquera.

Lo mismo dice Claudia, "tanto el trato como la comida nos han alegrado el día. Sin duda si volvemos por Cambados repetiremos".