Estos son los 25 mejores restaurantes de la provincia de Pontevedra, según la guía Macarfi 2026

Pontevedra consolida su papel como uno de los grandes destinos gastronómicos de Galicia. La nueva edición de la guía Macarfi 2026 sitúa a la provincia en el mapa con un ránking que corona a Culler de Pau y reúne a diez restaurantes imprescindibles, desde templos del producto atlántico como D’Berto o Loxe Mareiro hasta clásicos de la cocina de autor como Pepe Vieira, Casa Solla o Maruja Limón.

Un listado que se completa hasta los 25 locales y que dibuja una ruta perfecta para entender cómo la alta cocina y el respeto al territorio están marcando el paso en las mesas pontevedresas.

En lo más alto del Top 25 de Pontevedra se sitúa Culler de Pau, en O Grove, que además encabeza el listado de los mejores restaurantes de toda Galicia según Macarfi. Desde su cocina, Javier Olleros propone una lectura muy personal del entorno de la ría de Arousa, con menú degustación centrado en el paisaje, el producto de proximidad y la estacionalidad.

​

​El segundo puesto provincial es para Pepe Vieira Restaurante, en Raxó, otro de los templos de la nueva cocina gallega que figura en el Top 5 autonómico. La propuesta de Xosé Cannas, más conocido como Pepe Vieira, combina memoria, territorio y vanguardia en menús que viajan por la despensa gallega con guiños creativos.

​

​Cierra el podio Maruja Limón, en Vigo, que también aparece entre los quince mejores de Galicia. El proyecto de Rafa Centeno mantiene su apuesta por una cocina contemporánea, fresca y muy vinculada al mercado, con menús que cambian al ritmo del producto.

​Cocina de autor con raíces: Casa Solla, Loxe Mareiro y O Eirado

El cuarto puesto del ranking pontevedrés es para Restaurante Casa Solla, en Poio, uno de los grandes clásicos de la gastronomía gallega, también presente en el listado autonómico. Desde hace décadas, Solla ha sido escuela de cocineros y referencia en la actualización de la cocina tradicional, con una bodega muy cuidada y un servicio de sala de alto nivel.

​

​En el número cinco aparece Loxe Mareiro, en Carril, un proyecto que también entra en el Top gallego y que reivindica el mar como eje absoluto de la experiencia. El restaurante trabaja con marisco y pescado de la ría, en elaboraciones que van de lo más sencillo a propuestas más creativas, siempre con la vista puesta en la lonja.

​

​El sexto lugar lo ocupa O Eirado, en la Praza da Leña de Pontevedra, que se ha consolidado como una de las mesas imprescindibles de la ciudad. Su cocina combina técnica, producto local y guiños contemporáneos, en un espacio íntimo donde el menú degustación es el formato estrella.

​Producto atlántico y cocina de territorio: D’Berto, Silabario, Albanta y é Restaurante

El séptimo puesto del Top 25 es para Restaurante D’Berto, en O Grove, célebre por su espectacular producto del mar y por raciones generosas que lo han convertido en parada obligada para los amantes del marisco. Es una casa volcada en el género, donde el recetario funciona casi como un escaparate de la mejor materia prima de las rías.

​

​En el número ocho se sitúa Restaurante Silabario, con cocina de autor que mira a Galicia desde una óptica contemporánea. La propuesta se articula en menús degustación que reinterpretan sabores reconocibles con técnicas actuales y una cuidada presentación.

​

​El noveno puesto es para Albanta Cocina de Leña, que reivindica el fuego como herramienta central, con elaboraciones a la brasa y guiños al recetario tradicional. La parrilla y los hornos de leña marcan el carácter de una cocina directa, muy centrada en el sabor.

​

​Cierra el Top 10 é Restaurante, que además figura entre los rookies destacados de la Guía Macarfi a nivel gallego por su reciente apertura. Su propuesta contemporánea, con especial atención a la creatividad y al producto de temporada, le ha valido una entrada fulgurante en la lista pontevedresa.

El resto del Top 25: una guía para seguir explorando

Más allá del Top 10, la Guía Macarfi completa el mapa gastronómico de Pontevedra con otros quince restaurantes que merece la pena tener en el radar. En el tramo medio de la lista aparecen Rokuseki (11), Niño Corvo (12) y Kita (13), seguidos por D’Leria (14) y Yayo Daporta (15), uno de los nombres clásicos de Cambados.

La selección se completa con Trasmallo Restaurante (16), A Taberna do Trasno (17), La Mesa de Conus (18), Restaurante Asador Soriano (19) y Meloxeira Praia (20). Cierran el ranking El Mosquito Restaurante (21), Restaurante Rocamar (22), Morrofino Taberna (23), Marisquería A Centoleira (24) y Mauro Restaurante (25), que refuerzan el peso del producto marino y la cocina de mercado en la oferta pontevedresa.​

El listado completo de los 25 mejores restaurantes de Pontevedra