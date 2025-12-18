Un vino de Pontevedra, elegido entre los mejores de España para esta Navidad: cuesta 20,50 euros

Una mesa de Navidad no está completa sin un buen vino que acompañe cada uno de los platos que se van a degustar. El vino puede realzar notablemente el sabor de un ingrediente, siempre y cuando este sea de calidad. En este contexto, la revista 'Viajar' ha elaborado una selección del mejor vino de cada provincia de España, y desde Treintayseis te contamos cuál ha sido el elegido en Pontevedra.

En esta selección hay tanto vinos blancos como tintos. Para la provincia de Pontevedra, la popular revista de viajes se ha decantado por 'Paco & Lola Prime 2021', un vino de alta gama que se produce únicamente en ediciones limitadas. Cuenta con Denominación de Origen Rías Baixas, pertenece a la subzona de Val do Salnés y es 100% Albariño.

El mejor vino de la provincia de Pontevedra, según 'Viajar'

Paco & Lola Prime es una de las referencias que demuestran hasta dónde puede llegar el Albariño cuando se trabaja con respeto por el viñedo y una gran vocación de cara a conseguir el mejor producto. Se trata de un vino de alta gama, elaborado únicamente en ediciones limitadas, que nace en el corazón de la D.O. Rías Baixas, dentro de la prestigiosa subzona del Salnés.

A la vista, el vino es muy limpio y brillante, de color amarillo pajizo y ribetes intensos. Si lo hueles, notarás una intensidad media-alta, con protagonismo de fruta madura. "Recuerdos a fruta escarchada y un fondo elegante de lías y cítricos maduros", indican desde la web de Paco & Lola.

En boca resulta envolvente y aterciopelado. El final es largo, con un retrogusto mineral y salino que refuerza su carácter atlántico. Presenta una graduación alcohólica equilibrada, en torno al 12,5%.

Versátil y gastronómico, es un vino ideal para añadir en tu mesa de Navidad, porque es perfecto para acompañar aperitivos, sushi, pastas, pescados, arroces, carnes blancas y, por supuesto, mariscos. Da igual el menú que tengas pensado porque este vino maridará de maravilla. Se recomienda servirlo entre 7 y 9º C para disfrutar de sus matices.

Con un precio de 20,50 euros en la web de Paco & Lola, es una propuesta elegante, moderna y vanguardista, pensada para quienes buscan un Albariño especial y con personalidad propia.

Proceso de elaboración de Paco & Lola Prime

El punto de partida está en la viña. Las uvas proceden de viñedos cuidadosamente seleccionados, cultivados sobre suelos franco-arenosos, de origen granítico y con una ligera acidez natural, características que aportan frescura, mineralidad y elegancia .

La producción se lleva a cabo siguiendo criterios de sostenibilidad, respetando el entorno al máximo. Se elabora a partir de mosto flor. Antes de la fermentación, se realiza una maceración prefermentativa en frío, a 6ºC durante ocho horas, utilizando nieve carbónica, con el fin de extraer una mayor concentración de compuestos aromáticos de la piel de la uva.

Posteriormente, el mosto fermenta en depósitos de acero inoxidable a 16 ºC durante tres semanas..