Pontedetapas 2025: Estos son los locales y las tapas que se podrán degustar en Pontevedra

Pontevedra se prepara para una nueva edición del certamen Pontedetapas, que este año se celebrará entre los días 5 y 23 de noviembre y en el que participarán un total de 27 establecimientos.

Habrá tres modalidades en el concurso: Tapas tradicionales, creativas y cócteles. Así, en esta edición, se presentaron 16 tapas tradicionales, 12 creativas y 10 cócteles -con y sin alcohol-.

Las creaciones tendrán un precio variable: Las tapas costarán 3,50 euros de lunes a jueves, y 4 euros de viernes a domingo. Por contra, los cócteles tendrán un precio fijo de 6 euros.

El público participante podrá votar para elegir la "Tapa Pontevedra", la propuesta que representará a la ciudad en el certamen "De tapas por Galicia", promovido por Turismo de Galicia. Del mismo modo, un jurado profesional elegirá las mejores creaciones.

El público participante también tendrá premio: Dos vales de 500 euros para gastar en los locales participantes. También se sorteará un pack de productos premium de El Nogal, y las diez primeras personas que logren sellar el pasaporte Pontedetapas con todos los locales participantes y lo entreguen en la Oficina de Turismo antes del 6 de diciembre recibirán como regalo una cena para dos personas valorada en 60 euros.

Por su parte, Hijos de Rivera otorgará un premio al mejor maridaje de una tapa con caña de Estrella Galicia. El ganador recibirá el equivalente al peso del propietario en productos HdR y los clientes participarán en una experiencia en el museo Estrella Galicia.

Estos son los locales participantes

- A FERVELLA: SUSURRO DE MAR E TERRA

- A GRAMOLA: FAXILDA

- AGARIMO: ES-PERA... O NO??

- A ZENTOLA: PERNIL ZENTOLA O XEITO «PULLED PORK»

- ADEGA DOS AVÓS: NIDO DE COLIBRÍ

- AS GREAS: DUMPLINGS RECHEOS DE COCIDO CO SEU CALDO ASIATIZADO

- CAFETERÍA SONATA: MISTURA

- CASA BEREBERES: MAKLA, TIXOLA DE MARISCO, ENSALADA BEREBER

- CASA VERDÚN: XARRETILLA

- EL CAFETÍN (LA GASTROTECA): O CANTO DO GALO (TRIBUTO AO GALO CELTA)

- EL TORO: MARGARIDA OU CABAZA?, CHISPA DE MAZÁ

- FEROZ: RUBIA

- ICEWOLF: RAVIOLI MADURADO, MEIGALLO DE MAZÁ

- KAMELIA TABERNA: BOCADO DA TERRA

- LA BUENA VIDA: UN TACO GALEGO, DOÑA MADROÑA

- LA PIVO: BRÉTEMA DE LÚA

- LA QUADRA: TACOS Á FEIRA MEX, BANDARRA RIBS, HOSTIAS DA MIÑA NAI

- LOAIRA XANTAR: BÁGOA DE PESCADA EN SALSA VERDE

- MARROQUILLOS: MURMURIO DO MAGREB

- PADAL DA SANTIÑA: SARDIÑA EN HARMONÍA

- PINTXOVIÑO: O PORQUIÑO

- POOL HOUSE: BAO VIAXEIRO

- SALMOIRA: O CHIPIRÓN DA COFRARÍA, MEMORIAS SALGADAS DA MOUREIRA, GALEMISÚ 67

- RESTAURANTE GUMER: GUISO DE LURAS

- SOULFOOD: NON ME SEXAS LURA

- TABULA RASA: Porco_Cabuxa FESTA

- TRASMALLO: XardAldán

- UMAMI POKE RESTOBAR: RAMEN UMAMI, MANGO CANALLA