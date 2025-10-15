El pueblo de Pontevedra con encanto y un restaurante con 2 Estrellas Michelin: menús degustación exquisitos

Galicia es un lugar destacado en el mapa por muchos motivos, destacando su exquisita gastronomía. Recetas de la abuela que han pasado de generación en generación, hoy podemos verlas en restaurantes reconocidos por la guía Michelin cuyos chefs al mando han sabido darle la vuelta y crear platos tan innovadores como deliciosos.

Un ejemplo de esto es el encantador pueblo de Raxó, en Poio (Pontevedra). Con poco más de 1.000 habitantes, este municipio ha conseguido su reconocimiento por su belleza, pero también por contar con uno de los restaurantes más prestigiosos en la guía Michelin: el restaurante Pepe Vieira.

2 Estrellas Michelin y 1 Estrella Verde

restaurante Pepe Vieira en Raxó (Pontevedra) pepevieira.com

El restaurante Pepe Vieira, situado en Camiño Serpe, Raxó, es uno de los establecimientos más prestigiosos de Galicia, pues cuenta con, nada más y nada menos, que con 2 Estrellas Michelin y 1 Estrella Verde, siendo de los más reconocidos de la comunidad por la afamada guía.

"¡Es un milagro encontrar un establecimiento así en pleno campo!", comentan desde la guía Michelin. En este local, la labor del chef Xosé T. Cannas destaca por su atrevimiento a la hora de probar platos y nuevas combinaciones con la mezcla de "ingredientes foráneos" con "excelentes productos locales", sobre todo de origen marino.

Situado en un entorno de máximo belleza rodeado de bosques, jardines y terrazas, este restaurante ofrece tres menús degustación exquisitos: Romasanta, O Señor de Andrade y A Santa Elección. Desde la guía apuntan que "procuran trasladarnos a los orígenes de la cocina gallega, la que aquí definen como... ¡la última cociña do mundo!".

Platos de Pepe Vieira Pepe Vieira (Facebook)

En la propia web del restaurante se puede ver lo que incluyen cada uno de estos menús. Romasanta tiene un precio de 255 euros/persona e incluye 3 aperitivos, 9 platos y 3 postres; O Señor de Andrade cuesta 200 euros/persona con 3 aperitivos, 6 platos y 2 postres; A Santa Elección son 170 euros/persona e incluye 3 aperitivos, 3 platos y 1 postre.

Por si fuera poco, el restaurante Pepe Vieira también cuenta con "14 sorprendentes habitaciones como complemento, diseñadas a modo de vanguardistas cubos independientes para introducir a sus huéspedes en el entorno". Sin duda, una experiencia completa en cuanto a gastronomía, belleza natural y confort.

Cómo es Raxó

Raxó turismo.gal

Raxó es un encantador pueblo costero situado en la Ría de Pontevedra, dentro del municipio de Poio, que destaca por su ambiente tranquilo y auténtico. Aunque de pequeño tamaño, tiene una mezcla perfecta entre tradición marinera y atractivo turístico, ideal para quienes buscan relajarse sin el bullicio de otros destinos.

Su núcleo urbano acoge varias playas -Raxó, Sinás y Xiorto- de arena fina y aguas cristalinas, perfectas para disfrutar en familia, especialmente con niños gracias a su escaso oleaje. El paseo marítimo de madera bordea la costa y ofrece unas vistas preciosas, acompañado de terrazas donde saborear el marisco local o tomar algo al atardecer.

Además de la playa, es recomendable visitar la Iglesia de San Gregorio, "del siglo XVI y reformada en el XVIII, es casi una ermita a la que los fieles de Raxó acuden a rezar sus oraciones"; dicen desde la guía Repsol.

Si eres un verdadero amante de la naturaleza, el cercano Monte Castrove te permite hacer rutas de senderismo con panorámicas espectaculares de la ría.

Raxó conserva esa esencia gallega auténtica, que tanto gusta a locales y visitantes, con casitas de piedra, ambiente marinero y una calma especial que lo convierte en un destino ideal para desconectar.