Pontevedra busca la mejor tortilla "queer" de la ciudad este domingo: este es el premio para el ganador

¿La tortilla con o sin cebolla? En Pontevedra van más allá y no se limitan a este ingrediente que tantas disputas genera. Aquí organizan un concurso en el que hacen tortillas "con ingredientes libres", es decir, que cada quien le eche lo que quiera para ganar el premio a la "mejor tortilla queer".

Se trata del IV Concurso Tortilleiro de Pinto e Maragota. En él se buscan las mejores recetas de tortilla, tanto en la "tradicional" como en la "queer", cuyos ganadores recibirán un suculento premio gastronómico.

El mejor tortillero o tortillera de Pontevedra

El IV Concurso Tortilleiro de Pinto e Maragota se celebrará el próximo domingo 21 de septiembre a las 13:30 horas en el Campiño de Santa María. Es un "programa municipal pola diversidade sexual e de xénero", informan en sus bases.

En él participarán, como máximo, un total de 15 tortillas por cada categoría. Deben tener un tamaño mínimo de 24 cm. Las inscripciones pueden realizarse hasta el , por lo que todavía tienes varios días para pensártelo.

Además, desde la organización informan que "este ano teremos novidades e sorpresas de man de PACO & LOLA". Las categorías son las siguientes:

La mejor tortilla de patatas tradicional : huevo, patata, sal y cebolla opcional

: huevo, patata, sal y cebolla opcional La mejor tortilla queer: ingredientes totalmente libres

Por "ingredientes libres" se entiende que toda persona que participe puede hacer la tortilla con los productos que considere, sin excepción. Es un gran reto, pues en función de lo que se añada su sabor cambia mucho, y los gustos de cada miembro del jurado pueden ser muy diferentes.

El público podrá degustar estas elaboraciones después de que el jurado haya hecho su correspondiente valoración. Por su parte, los ganadores de cada categoría conseguirán premios súper suculentos.

Mejor Tortilla Tradicional: comida o cena para dos personas en el restaurante Trasmallo

Mejor Tortilla Queer: comida o cena "especial Pinto e Maragota" para dos personas en Icewolf

Si te interesa formar parte de este concurso, debes enviar tu inscripción previa al correo info@pintoemaragota.gal indicando tu nombre, teléfono y la categoría en la que quieres participar. Recuerda que tienes hasta el sábado 20 a las 17:00 horas.

La recepción de tortillas será el propio domingo 21 de septiembre a las 12:30 horas en los soportales del Camiño de Santa María. Una vez estén todas, se procederá a cortarlas en porciones para que el jurado pueda degustarlas y, después, el público asistente.

Desde la organización, indican que "os xurados estarán formados por representantes da hostalaría local, de Pinto e Maragota, das persoas gañadoras do ano 2024 e de AVANTE LGBT + Pontevedra".