Paga más de 20 € por una ración de pulpo en un restaurante de Pontevedra y no se corta: "Raya lo delictivo"

En los últimos días se ha hecho viral un post en X (antes Twitter) de un usuario que compartió una fotografía de una ración de pulpo en un restaurante de Pontevedra, en el que expresó su descontento por el precio de la misma en comparación con la escasa cantidad de comida servida.

"La avaricia de la hostelería" dijo en su escrito acompañado de una foto de la comida que, la verdad, no se corresponde mucho con la cantidad de comida que suele servirse en la mayoría de los establecimientos gastronómicos gallegos.

"Raya lo delictivo"

Roberto Fernández, usuario de X que ha publicado su queja, ha abierto un debate por los precios que se manejan en según qué restaurantes a día de hoy. El cliente compartió una foto de una ración de pulpo que pidió en un establecimiento de Pontevedra y la acompañó de una crítica bastante clara: el precio elevado y la poca cantidad.

Lo cierto es que se quedó perplejo cuando le llegó la ración de pulpo, entre otros motivos, por la poca cantidad que llevaba.

Está es la ración de pulpo que nos dieron hoy en Pontevedra.

La avaricia de la hostelería, permitida desde la pandemia, raya lo delictivo.

¿El precio? 23,50€ pic.twitter.com/qsjPfaMmXP — Roberto Fernández AntiPatronal (@RedRofega) August 20, 2025

Bajo el usuario @RedRofega emitió una queja rotunda y contundente: "La avaricia de la hostelería, permitida desde la pandemia, raya lo delictivo", denunció en su post. La imagen de la ración de pulpo consiguió más de 2 millones de visualizaciones y más de 2 mil comentarios.

Está es la ración de pulpo que nos dieron hoy en Pontevedra.

La avaricia de la hostelería, permitida desde la pandemia, raya lo delictivo.

¿El precio? 23,50€ pic.twitter.com/qsjPfaMmXP — Roberto Fernández AntiPatronal (@RedRofega) August 20, 2025

"¿El precio? 23,50 euros", prosiguió en su crítica al establecimiento. Así, se pone de manifiesto los altos precios a los que se exponen los consumidores en la actualidad. Así, Fernández no se cortó a la hora de expresar su malestar, no solo por el precio y escasa cantidad, sino por la experiencia en sí. "Esta es la ración de pulpo que nos dieron hoy en Pontevedra".

La publicación tiene varias respuestas, la mayor parte de ellas de acuerdo con la queja de Roberto. "Soy de Pontevedra y te puedo decir que te han estafado", le dice un usuario acompañando a su respuesta varias fotografías con gran cantidad de comida.

Otros, en cambio, no opinan lo mismo: "Tienes una carta de precios. La lees y si te parece cara, o te vas a otro sitio o no pides pulpo", le contesta una usuaria. "No es avaricia, es escasez de materia prima por la enorme demanda", señala otro.

Así, un rápido paseo por los comentarios es tiempo suficiente para ver un sinfín de fotografías compartidas por los usuarios de diferentes establecimientos de Galicia con raciones abundantes y a muy buen precio.