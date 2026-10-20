Paga 83 euros por comer a reventar en un restaurante de cocina a la brasa y alucina: "Carnes y entrantes caseros"

Los restaurantes de Galicia siempre han destacado por la gran cantidad de comida que ofrecen en sus platos, pero también por la calidad incuestionable de cada producto. Por ello, son muchas las personas que se deciden a visitar nuestra comunidad atraídos por la gran fama de su gastronomía.

El creador de contenido gastronómico Pablo Cabezali, @cenandoconpablo, suele subir bastantes vídeos en diferentes restaurantes de todas las provincias gallegas, dando su opinión sobre cada plato y, lo cierto, es que la mayor parte de las veces ha salido encantado, como le ha pasado con el restaurante NaBrasa, en pleno centro de Ourense.

"Tienes tanto carnes como entrantes caseros"

El restaurante NaBrasa, situado en la Rúa da Lúa, 3, en Ourense, es un restaurante en el que la cocina a la brasa tiene gran protagonismo y donde se apuesta por el buen producto. "Trabajamos con producto de calidad, técnicas claras y una mirada contemporánea que no traiciona las raíces", indican desde el propio restaurante.

El creador de contenido gastronómico Pablo Cabezali ha visitado el local y ha compartido su experiencia, destacando varios platos de la carta, aunque hay uno que, para él, sobresale por encima del resto: el arroz de picaña tamaño individual.

Uno de los primeros platos que probó es el Carpaccio de picaña con queso y tomate, por un precio de 20 euros. "Maduración entró en el chat y, sobre todo, más allá de eso, encontrarse a un carpaccio que sabe a algo, porque la mayoría de los que ponen en los restaurantes solo saben a los toppings que ponen por encima", comenta.

Y añade: "Aquí el protagonismo es la carne, el resto acompaña". Tanto le encantó, que no dejó nada en el plato.

Otro de los platos que recomienda es el arroz con picaña de vaca madurada, con un precio de 26 euros. De este, valoró especialmente el punto de la carne. "Un detalle que mola es que la picaña la dejan al punto correcto, tierna, con sabor". De hecho, no lo duda: Si me tengo que quedar con un solo segundo plato del restaurante es, con creces, el arroz de picaña".

Su menú continuó con un Entrecot con salsa café de París por 23 euros. De este destaca el sabor a mantequilla y que las patatas sean caseras aunque, a su gusto, al conjunto le faltó algún detalle, como más espesor en la salsa o mejor corte del entrecot.

Entre los entrantes también figuran las croquetas caseras, a 16 euros, con variedades de boletus y jamón. De las primeras, opinó que "saben directamente a masticar la seta con esa textura melosa" y añadió: "Buenísima la bechamel". De las segundas, destacó su textura.

Para terminar dos buenos postres, que por muy llenos que uno esté, para el postre siempre hay sitio. Por un lado, se decantó por un tiramisú de pistacho con un precio de 7 euros, junto a una torrija con crema inglesa por 7,50 euros que le dejó maravillado. "La crema inglesa es la p* hostia. Pedazo torrija. Increíble", comentó.

Así, su resumen tras pagar 83,50 euros (cantidad a la que hay que sumar la bebida) es claro: "Carpaccio, arroz de picaña y terminas con esto (la torrija) y vuelves a Ourense, así te lo digo", sentenció.