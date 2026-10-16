La chef Libia Estévez Santos

La chef Libia Estévez Santos Cedida

Ofrecido por:

GastroGalicia

El mejor menú escolar de España se hace en un colegio de Vigo: pone en valor el producto gallego y de proximidad

El menú incorpora ingredientes como la Faba de Lourenzá, la Cebola de San Cosme, el queso Cebreiro, la miel de Galicia o el trigo Caaveiro; entre otros

Podría interesarte: Arranca la temporada de cocidos en Vigo con restaurantes a reventar y precios desde 22 euros: "Ya hay ganas"

Publicada
Síguenos

Un colegio de Vigo, el CEIP A Paz Tintureira, ha conseguido alzarse como vencedor en el I Concurso Nacional al Mejor Menú Escolar en GUEXT, el Salón Internacional de Proveedores y Servicios para el Hospitality, organizado por Ifema Madrid junto a la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (Felac).

Imágenes de El Juliana

La artífice de este reconocimiento es la chef Libia Estévez Santos, integrante de la asociación ecogastronómica Slow Food Compostela.

El menú pone en valor el producto gallego y de proximidad, incorporando ingredientes como la Faba de Lourenzá, la Cebola de San Cosme, el queso Cebreiro, la miel de Galicia, el trigo Caaveiro, las algas gallegas, el chorizo calabizo, frutas ecológicas y la merluza del pincho de Burela. A través de los nombres de los platos Crujifaba, Bajo el Mar y Sushifrutti, acerca a los más pequeños a productos de cercanía, de pequeños productores y ecológicos a la vez que les sorprende con elaboraciones creativas y divertidas.

Las propuestas se han valorado atendiendo a los criterios de excelencia culinaria, sostenibilidad e innovación en el uso de proteínas de origen vegetal. Así, el jurado ha tenido en cuenta aspectos como la creatividad, el equilibrio nutricional, el uso de productos ecológicos, de proximidad y de temporada o la reducción del desperdicio alimentario, entre otros.

El jurado interdisciplinar ha estado formado por Vicente Lorente, director de Madrid Hospitality School; Àngels Puntas, directora de la escuela de cocina La Patente; Julio Vicente Melgarejo, coordinador de la campaña de ‘Sabor a Málaga contra la obesidad infantil’; Antonio Mesa, responsable comercial Iberia de B.Pro; y niños y niñas de Educación Primaria y Secundaria.

Los otros cinco finalistas han sido Adrián Viñas Nión, del CEIP Vicente Otero Valcarcel (Galicia); Josep Barberá, del Institut d’Ensenyaments Artístics Oriol Martorell Secundària (Barcelona); Gonzalo Castro Calvo, del Colegio Obradoiro (A Coruña); Carlos Rebato Sánchez, del CEIPSO Méjico (Madrid); y Moisés Abajo, de la Escuela Pérez Sala (Vilassar de Mar, Barcelona).