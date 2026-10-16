El mejor menú escolar de España se hace en un colegio de Vigo: pone en valor el producto gallego y de proximidad

Un colegio de Vigo, el CEIP A Paz Tintureira, ha conseguido alzarse como vencedor en el I Concurso Nacional al Mejor Menú Escolar en GUEXT, el Salón Internacional de Proveedores y Servicios para el Hospitality, organizado por Ifema Madrid junto a la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (Felac).

La artífice de este reconocimiento es la chef Libia Estévez Santos, integrante de la asociación ecogastronómica Slow Food Compostela.

El menú pone en valor el producto gallego y de proximidad, incorporando ingredientes como la Faba de Lourenzá, la Cebola de San Cosme, el queso Cebreiro, la miel de Galicia, el trigo Caaveiro, las algas gallegas, el chorizo calabizo, frutas ecológicas y la merluza del pincho de Burela. A través de los nombres de los platos Crujifaba, Bajo el Mar y Sushifrutti, acerca a los más pequeños a productos de cercanía, de pequeños productores y ecológicos a la vez que les sorprende con elaboraciones creativas y divertidas.

Las propuestas se han valorado atendiendo a los criterios de excelencia culinaria, sostenibilidad e innovación en el uso de proteínas de origen vegetal. Así, el jurado ha tenido en cuenta aspectos como la creatividad, el equilibrio nutricional, el uso de productos ecológicos, de proximidad y de temporada o la reducción del desperdicio alimentario, entre otros.

El jurado interdisciplinar ha estado formado por Vicente Lorente, director de Madrid Hospitality School; Àngels Puntas, directora de la escuela de cocina La Patente; Julio Vicente Melgarejo, coordinador de la campaña de ‘Sabor a Málaga contra la obesidad infantil’; Antonio Mesa, responsable comercial Iberia de B.Pro; y niños y niñas de Educación Primaria y Secundaria.

Los otros cinco finalistas han sido Adrián Viñas Nión, del CEIP Vicente Otero Valcarcel (Galicia); Josep Barberá, del Institut d’Ensenyaments Artístics Oriol Martorell Secundària (Barcelona); Gonzalo Castro Calvo, del Colegio Obradoiro (A Coruña); Carlos Rebato Sánchez, del CEIPSO Méjico (Madrid); y Moisés Abajo, de la Escuela Pérez Sala (Vilassar de Mar, Barcelona).