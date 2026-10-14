Es importante desalar la carne de cerdo y el unto unas 12-24 horas y cambiar el agua dos o tres veces durante este proceso @poesiadefogon

Pablo, cocinero: "El caldo gallego más rico y fácil se hace con unto, 2 patatas, espinazo, costilla y lacón"

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En otoño e invierno regresan a las mesas gallegas los platos de cuchara que tanto gustan y que son perfectos para entrar en calor y llenar la barriga hasta reventar. Callos, fabada, sopa y, por supuesto, un buen cocido gallego con ese caldo de nabizas o grelos que está para chuparse los dedos.

Si te apetece un rico caldo gallego, pero no sabes muy bien cómo prepararlo, no te preocupes, porque Pablo Suárez, cocinero gallego que triunfa en redes sociales con @poesiadefogon, publicó hace unos meses una receta muy fácil con la que puedes conseguir un caldo súper sabroso.

Caldo gallego fácil y exquisito

El caldo gallego es uno de los platos más representativos de la gastronomía de Galicia. Una receta llena de sabor que conquista a todos los paladares y que combina alubias blancas, patatas, verduras de temporada y carnes de cerdo saladas.

El cocinero gallego Pablo Suárez ha elaborado una receta tradicional en la que el secreto está en respetar los tiempos de desalado y cocción de la forma correcta.

El primer paso es poner las alubias blancas a remojo durante 12 horas para que se hidraten bien. Si son gallegas, mejor. También hay que desalar las carnes y el unto. Este último de los ingredientes fundamentales, ya que, como explica el cocinero, es "uno de los ingredientes que más sabor aporta al caldo". Si no se encuentra, puede cambiarse por tocino curado.

El unto se deja en agua junto al espinazo y la costilla de cerdo durante 12-24 horas, cambiando el agua dos o tres veces. Una vez desalados, se introducen en una olla junto con un trozo de lacón curado, previamente desalado.

A continuación, se añaden las alubias escurridas y se cubre todo con agua. "Calentamos a fuego fuerte al principio con olla tapada hasta que rompa a hervir". Cuando comience la ebullición, se retira la espuma de la superficie y se baja el fuego para cocinar suavemente durante una hora.

Pasado ese tiempo, llega el turno de las patatas. Se pelan y se cortan chascándolas, es decir, rompiendo el último trozo del corte para que liberen su almidón y ayuden a espesar el caldo. Se retira el unto y se deja hervir otros 30 minutos.

Por último, se preparan las nabizas o los grelos. Se eliminan los tallos más duros, se cortan las hojas y se lavan bien. Después, "vamos a escaldarlas en abundante agua hirviendo hasta que pierdan toda su acidez, unos 8-10 minutos", indica Pablo.

Se retiran las carnes de la olla y se reservan. Se incorporan las verduras escaldadas al caldo y se cuece todo durante otros 5-10 minutos. El resultado, un caldo gallego con un sabor espectacular.