La aldea de 21 habitantes donde comer a reventar al lado del río: "La comida de 10 y el entorno espectacular"

Galicia es conocida por la excelente calidad de su gastronomía, presente tanto en sus restaurantes como en cualquier casa gallega. No es de extrañar, teniendo en cuenta la riqueza de sus productos típicos, ya sean del mar o de la tierra, los cuales destacan por sus sabores exquisitos.

Además de ofrecer una gastronomía exquisita, muchos restaurantes gallegos se encuentran en enclaves naturales únicos, rodeados de paisajes espectaculares. Este es el caso de la Tapería Muiñada de Barosa, situada en la parroquia de A Maquieira, en Barro (Pontevedra), donde puedes disfrutar de una comida mientras contemplas una cascada preciosa en plena naturaleza.

Comida con vistas al río y a una cascada

En la parroquia de A Maquieira, perteneciente al municipio pontevedrés de Barro, se sitúa un rincón de visita obligada si eres un amante del buen comer y te encanta la naturaleza. Se trata de la Tapería Muiñada de Barosa, un establecimiento situado en un antiguo molino de piedra, a la sombra de la hermosa cascada del río Agra.

Este acogedor restaurante ofrece una amplia variedad de platos, tapas y raciones caseras, ideales para disfrutar de la gastronomía gallega en un entorno espectacular. Entrantes como mejillones en escabeche, berberechos al vapor o croquetas de choco. Pescados como un rico bacalao. Carnes destacadas como picaña, codillo, secreto o entrecot, y postres caseros, son solo algunos ejemplos disponibles en su carta.

La propia tapería resume su esencia en una frase publicada en su cuenta de Instagram: "Recollidos nun muiño baixo a fermosa fervenza do río Agra", una descripción que refleja su encanto.

Si visitas este establecimiento, no puedes perder la oportunidad de visitar sus alrededores. La tapería se encuentra en el Parque da Natureza do Río Barosa, uno de los espacios más destacados del municipio. Este enclave alberga un conjunto de 17 molinos tradicionales distribuidos a lo largo del río y una espectacular cascada de 60 metros de caída, que constituye uno de los principales atractivos del parque.

El entorno merece una visita en cualquier época del año. Durante los meses de verano, el paisaje es perfecto para disfrutar de la naturaleza e, incluso, darse un buen chapuzón, mientras que en invierno, las lluvias aumentan el caudal del río y permiten contemplar la fuerza del agua en todo su esplendor.

La Tapería Muiñada de Barosa solo cierra los martes. Los lunes, miércoles y jueves abre de 11:00 a 21:00 horas, mientras que los viernes y sábados abre de 12:00 a 24:00 horas. Por su parte, los domingos permanece abierto desde las 12:00 hasta las 21:00 horas.

Las reseñas de sus clientes

La gran parte de sus opiniones, por no decir todas, destacan la gran calidad de la comida y del trato recibido en este restaurante. Por supuesto, los elogios al impresionante entorno tampoco se quedan atrás.

"El entorno es espectacular, luego el restaurante nos ha sorprendido muy gratamente por su servicio y por su gastronomía, comida de 10 y un 10 para Yago el camarero que nos atendió. Volveremos sin duda", comentó Miguel Mijarra en su reseña.

Algo similar dijo Nieves Calvo: "En un paraje bucólico te encuentras con un muy buen sitio para degustar de una excelente cocina, todo está riquísimo, y los camareros muy atentos y amables. Un lugar precioso para pasar un día muy agradable. Me encantó".