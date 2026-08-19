El restaurante gallego con 2 Estrellas Michelin que ha enamorado a Cristina Pedroche: "Las ganas que tenía"

Cristina Pedroche ha visitado uno de los restaurantes más reconocidos de Galicia Restaurante Pepe Vieira / Instagram @cristipedroche

No es la primera vez que Cristina Pedroche se decanta por Galicia para disfrutar de unos días de desconexión y descanso entre playas, naturaleza y, sobre todo, buena comida. La popular presentadora y colaboradora de televisión ha compartido el festín gastronómico que se ha dado en uno de los restaurantes más reconocidos de Galicia.

Cristina Pedroche se ha decantado por la gran oferta gastronómica del restaurante Pepe Vieira, en Raxó, Poio (Pontevedra), un establecimiento que cuenta con 2 Estrellas Michelin, 1 Estrella Verde y 2 Llaves Michelin por su espacio de alojamiento, el Hotel Pepe Vieira.

"Las ganas que tenía del restaurante Pepe Vieira"

Con estas palabras acompañó Cristina Pedroche una imagen en la que recopiló algunos de los platos que degustó durante su visita al restaurante Pepe Vieira. A juzgar por el aspecto de las elaboraciones, todo apunta a que la experiencia gastronómica fue deliciosa para la presentadora, que compartió con sus seguidores parte de lo que disfrutó.

Platos de Cristina Pedroche en el Restaurante Pepe Vieira, en Raxó, Poio (Pontevedra) Instagram @cristipedroche

En la fotografía aparecen un total de seis platos, entre los que se pueden distinguir, aparentemente, una centolla o buey de mar, una cigala y un salmonete, además de otras propuestas. Sin duda, un auténtico festín gastronómico.

Así es "A última cociña do mundo"

En el restaurante Pepe Vieira ofrecen tres menús degustación: Romasanta, O Señor de Andrade y A Santa Elección. "Te embarcarán en un viaje gastronómico a través de la historia y la mitología de Galicia con una visión vanguardista", apuntan desde el propio establecimiento.

El menú A Santa Elección tiene un precio de 190 euros por persona con un suplemento de 56 euros por maridaje. Cuenta con 3 aperitivos, 3 platos y 1 postre; O Señor de Andrade cuesta 220 euros por persona y 76 euros más si se añade el maridaje. Ofrece 3 aperitivos, 6 platos y 2 postres; Romasanta se eleva a los 275 euros por persona más 96 euros en caso de añadir maridaje. Dispone de 3 aperitivos, 9 platos y 3 postres.

El restaurante Pepe Vieira tiene un huerto ecológico creado en el año 2008 del que se obtienen parte de los ingredientes que luego se trasladan a cada creación. Además, disponen de una bodega con una selección de vinos espectacular con los que maridar cada uno de los platos que ofrecen en sus menús.