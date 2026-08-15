Gran feria del marisco con mejillones a 8 euros a partir del 27 de agosto en este municipio gallego

La cita gastronómica se celebrará del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre Shutterstock

La recta final de agosto estará marcada por el regreso de una de las citas gastronómicas más esperadas del verano: la Festa do Marisco de Vigo.

Durante ocho días, la ciudad olívica acogerá un evento que prevé superar los 50.000 visitantes en una edición en la que el marisco volverá a ser el gran protagonista.

Regresa la Festa do Marisco a Vigo

La Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (Acopevi) ultima los detalles para la XIX Festa do Marisco, que se celebrará en el recinto de O Berbés durante ocho jornadas repartidas en dos fines de semana: del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre.

La celebración duplica los días de celebración respecto a convocatorias anteriores y se plantea, además, como la antesala del 50 aniversario de Acopevi.

Los asistentes podrán elegir entre acudir el último fin de semana de agosto, el primero de septiembre o disfrutar de ambos, ya que durante toda la celebración se ofrecerá una amplia variedad de mariscos a precios populares.

Por ejemplo, la ración de mejillones al vapor tiene un precio de ocho euros, mientras que la pieza de nécora a siete. A continuación, te detallamos el listado completo de precios para la XIX Festa do Marisco:

Mejillones a la vinagreta: 9 euros

Arroz de mariscos: 10 euros

Almejas marinera: 20 euros

Vieira a la gallega (2 unidades): 14 euros

Salpicón de centollo o bogavante: 26 euros

Pulpo á feira (pequeña): 19 euros

Pulpo á feira (mediana): 29 euros

Pulpo á feira (grande): 36 euros

Cigala a la plancha (2 piezas): 33 euros

Vieiriña a la plancha (8 piezas): 12 euros

Navaja a la plancha (10 piezas): 15 euros

Gambón a la plancha (8 piezas): 11 euros

Nécora cocida (1 pieza): 7 euros

Cigala cocida (8 piezas): 19 euros

Camarón: 24 euros

Percebe cocido: 33 euros

Mejillones al vapor: 8 euros

Langostino cocido: 12 euros

La propuesta gastronómica se completa con una amplia variedad de empanadas (de zamburiñas, chocos, sardinas, entre otras) y una selección de postres en la que no faltarán los clásicos más tradicionales (tarta de Santiago, tarta de queso y brownie).

La venta de tickets estará disponible de jueves a sábado, en horario de 12:00 a 16:00 y de 19:30 a 23:30 horas, y los domingos, en horario de 12:00 a 16:00 horas.

La fiesta también contará con animación musical durante todo el evento, tanto al mediodía como por la noche, además de entretenimiento infantil con actividades dirigidas a los más pequeños los sábados y domingos, de 13:00 a 16:00 horas.

Esta es la programación oficial: