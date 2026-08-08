El restaurante donde comer a reventar tapas y raciones: "Producto local, cocina cuidada y vistas muy bonitas"

Vistas desde la terraza de la Taberna da Crus en O Grove (Pontevedra) Instagram @tabernadacrus

La gastronomía de Galicia es conocida por su gran calidad y sabores excepcionales. Los restaurantes gallegos destacan por ofrecer producto local y de temporada en combinaciones exquisitas que crean platos deliciosos para todos los paladares.

Muchos de estos establecimientos están reconocidos con diferentes distinciones, como es el caso del restaurante Taberna da Crus, en O Grove (Pontevedra) reconocido como Solete Repsol por parte de la cantautora Anni B Sweet, quien no duda en recomendarlo para este verano.

"Unas vistas de la Ría de Arousa muy bonitas"

Taberna da Crus en O Grove (Pontevedra) Instagram @tabernadacrus

La Taberna da Crus se encuentra en un enclave idílico, ya que su terraza ofrece unas vistas directas al mar, brindando la oportunidad de disfrutar de la gastronomía local mientras contemplas el impresionante paisaje del Atlántico.

Situado en pleno Paseo de Lordelo, este restaurante destaca por una propuesta gastronómica basada en productos locales y de proximidad, donde cada plato tiene un estupendo sabor y conserva toda su esencia.

Su carta ofrece una amplia variedad de raciones abundantes, entre las que destacan los calamares, la tortilla, el pulpo, las zamburiñas o el jamón asado... un sinfín de posibilidades para comer hasta reventar y sin dejarte un dineral.

La cantautora Anni B Sweet recomienda este lugar sin ninguna duda: "Siempre vuelvo. Producto local, cocina muy cuidada y unas vistas de la Ría de Arousa muy bonitas", explica. El restaurante abre todos los días de 12:30 a 16:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas.

Las opiniones de sus clientes también reflejan la calidad de su cocina y el excelente servicio que ofrece el restaurante, además de sus inmejorables vistas, que convierten la experiencia en algo único.

"Un sitio donde te hacen sentir como en casa. El trato fue inmejorable: cercano, amable y sin prisas, algo que hoy en día se agradece muchísimo. (...) Además, pedimos unas almejas que, probablemente, han sido las mejores que he probado en mi vida. La calidad del producto y la forma de prepararlas eran espectaculares", opinó Isabel García hace unas semanas.

Por su parte, Sara Fernández destacó: "Se nota que todo es casero, muy rico, calidad-precio, muy recomendable".

Así, si visitas O Grove para conocer el municipio, disfrutar de sus playas y de todo su encanto, no dudes en hacer una parada en la Taberna da Crus para comer platos de calidad y abundantes.