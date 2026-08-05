El pueblo de 200 habitantes donde se come bien, barato y a un paso del mar: "El pulpo estaba espectacular"

"Comer bajo la parra, con producto local de calidad, raciones generosas, buen vino de la casa... y lo mejor es el precio". Con estas palabras, la creadora de contenido Jess (@Jess__sss en TikTok) presenta el restaurante Bodega Bouzabella.

Ubicado en la pequeña aldea de Viliquín, de apenas 200 habitantes, Bodega Bouzabella se ha convertido en una parada obligatoria para quienes recorren las Rías Baixas por su cocina de calidad, basada en el producto y la tradición, y unos precios ajustados.

Cocina tradicional y raciones desde los 3 euros

Hay lugares que apenas necesitan presentación, y este es uno de ellos. Prueba de ello son las más de 500 reseñas que acumula en Google. "El pulpo estaba espectacular, muy bien preparado. Es de los mejores sitios donde he comido relación calidad/precio", destaca uno de los clientes.

La carta de Bodega Bouzabella está compuesta principalmente por raciones completas o medias, con precios que van desde los 3 hasta los 20 euros. Algunas de las opciones disponibles son: pulpo, pimientos de Padrón, chipirones y tortilla de patatas.

También tienen oreja, lomo, patatas 3 salsas, ensalada, huevos con chorizo y postres caseros (tarta de piña, tarta de queso al horno, tarta de queso fresca y helados) para poner el broche de oro a la comida.

"Merece la pena moverse un poco para ir a este sitio. Buena atención, raciones de calidad, abundantes y buen precio. Comes o cenas bajo un parral. Tiene parking, pero está limitado y se llena rápido", advierte Ángel.

Lucía, por su parte, deja la siguiente reseña: "Fuimos un grupo de cinco amigas a cenar temprano, ya que no admiten reservas y, sin duda alguna, fue todo un acierto. Un detalle es que no admiten pagos con tarjeta, cosa que expresan claramente en la entrada con un cartel".

#Meaño #galicia #BodegaBouzabella ♬ sonido original - Jess__sss @jess.__sss Si eres como nosotros y siempre estás en búsqueda de la combinación perfecta de las 3 B's: Bueno 💯 Bonito 😍 y Barato 💸 , Bodega Bouzabella, en Meaño, es una opción ideal! Comer bajo la parra, con producto local de calidad, raciones generosas , buen vino de la casa... y lo mejor es el precio! 👉 No admiten reservas ni pagos con tarjeta 📌 Guárdalo para tu próxima visita por la zona! #RiasBaixas

En un entorno privilegiado de las Rías Baixas

Además de su propuesta gastronómica, su ubicación es otro de los grandes atractivos. Está situado en un entorno privilegiado de las Rías Baixas y a pocos minutos del mar, es el destino ideal para una escapada de verano o un plan de fin de semana.

Meaño está a 4 kilómetros, mientras que otros clásicos destinos veraniegos como Sanxenxo están a una distancia similar. En este caso, la mejor ruta es a través de las carreteras EP-9207 y PO-504. Estas son las coordenadas GPS del restaurante: 42.4384803,-8.819499,17.