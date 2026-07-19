El refugio gastronómico a buen precio ideal para este verano: "Todo está buenísimo, cuidan el vino y suena buena música"

Afirmar que la gastronomía de Galicia es muy popular no es ninguna sorpresa. Sus carnes, mariscos, pescados o verduras, entre otros, han hecho que la comunidad goce de una estupenda fama en lo que a calidad gastronómica se refiere. Por ello, muchos restaurantes gallegos forman parte de guías reconocidas, como es el caso de la Guía Repsol.

La Guía Repsol, uno de los grandes referentes de la gastronomía española, desveló cuáles son los Soletes de los famosos, entre los que se encuentra la cantante Anni B Sweet, cantautora y música española de gran renombre, quien ha escogido dos restaurantes de Pontevedra a los que no dudaría en volver en sus vacaciones.

Cocina gallega de calidad

Interior del restaurante Senlleiro Instagram @senlleiro0

Uno de los restaurantes recomendados por Anni B Sweet es el restaurante Senlleiro, situado en Rúa da Plata, 57, O Grove (Pontevedra). Este establecimiento destaca por su propuesta de cocina gallega reinventada, basada en el producto local y de temporada.

Su carta ofrece opciones para todos los gustos y bolsillos. Entre los platos más destacados se encuentra la vieira en kombu o el calamar con mayonesa de tinta.

Tal y como podemos ver en la carta que tienen disponible en Instagram, también es posible disfrutar de otras propuestas, como una tosta de sardina ahumada por 5 euros, mejillones en escabeche blanco por 12,50 euros, habas de Lourenzá con cocochas de bacalao por 15,90 euros o carrilleras de vaca guisada por 21 euros, entre otras especialidades.

La experiencia gastronómica se completa con una cuidada carta de vinos que reúne referencias de diferentes denominaciones de origen gallegas, como D.O. Rías Baixas, D.O. Ribeira Sacra y D.O. Valdeorras, además de otros vinos gallegos sin denominación de origen y una selección internacional con etiquetas de Francia, Alemania, Italia, Portugal y otros países.

Por todo ello, no es de extrañar que Anni B Sweet, una de las voces más destacadas del panorama musical español, haya elegido Senlleiro como uno de sus restaurantes favoritos. Según la cantante, es un lugar donde "reinterpretan la cocina gallega con mucho criterio", y asegura que "todo está buenísimo, cuidan el vino, suena buena música y el ambiente es muy agradable".

El restaurante abre de 13:00 a 16:00 horas y de 21:00 a 24:00 horas todos los días, excepto los jueves, cuando solo ofrece servicio de cenas. Los domingos está cerrado.

Las opiniones de los clientes respaldan la reputación del restaurante. "Espectacular. Tanto el local, como la atención y la comida han sido de 10! Para repetir y recomendar sin ninguna duda. Si quieres comer producto de calidad y una buena cocina este es tu sitio, el postre de aguacate es otro nivel. Volveremos sin dudarlo", indicó Inma.

Algo parecido opinó Fran: "Espacio acogedor con una gran atención en sala y propuesta culinaria rozando la perfección. Felicidades y a seguir así".

Otro restaurante gallego favorito de Anni B Sweet

O Grove aparece por partida doble en las recomendaciones de la cantante. El otro restaurante gallego que la ha enamorado es la terraza de la Taberna da Crus.

"Siempre vuelvo. Producto local, cocina muy cuidada y unas vistas de la ría de Arousa muy bonitas", afirmó Anni B Sweet sobre este establecimiento situado a pocos metros del mar, en el paseo de Lordelo.