Los tres chiringuitos de playa de Galicia ideales para este verano: entre los 25 mejores de España

Los chiringuitos son el lugar perfecto para disfrutar de una buena comida a pie de playa o tomarse algo fresquito después de un día de sol. En la costa de Galicia abundan las opciones, todas ellas con un denominador común: gastronomía exquisita y unas vistas privilegiadas al Atlántico.

La nueva edición de Best Chiringuito 2026, elaborada por Tapas Magazine, ha seleccionado los mejores chiringuitos de España. Tres chiringuitos gallegos han logrado hacerse un hueco en el ranking de los 25 establecimientos elegidos, poniendo en valor la excelencia de la cocina atlántica y la calidad del producto gallego. A continuación, te contamos cuáles son.

Tres chiringuitos de Pontevedra entre los 25 mejores de España

Galicia vuelve a situarse entre los referentes de la gastronomía de playa. La edición Best Chiringuito 2026, elaborada por Tapas Magazine, ha incluido a Meloxeira Praia y Náutico de San Vicente, ambos en O Grove, y Sinas, en Raxó, en la lista de los 25 mejores chiringuitos de España.

Los tres establecimientos, ubicados en la provincia de Pontevedra, han sido reconocidos por su apuesta por el producto gallego, la cocina atlántica y una oferta gastronómica ligada al mar. Este reconocimiento consolida a Galicia como uno de los destinos gastronómicos del país y pone en valor la calidad de sus chiringuitos.

Meloxeira Praia

Meloxeira Praia, en O Grove (Pontevedra) Meloxeira Praia (web)

Ubicado en la playa de Area da Cruz, en O Grove, Meloxeira Praia es la combinación perfecta de gastronomía gallega y cocina de mercado.

Dirigido por el chef Álvaro Fuentes, el restaurante apuesta por productos frescos y de temporada, con una carta en la que los mariscos, pescados, arroces y fideuás tienen gran protagonismo.

Su compromiso con la calidad y la sostenibilidad lo ha convertido en uno de los chiringuitos de referencia del litoral gallego.

Náutico de San Vicente

Playa da Barrosa y el Náutico de San Vicente al fondo, en O Grove (Pontevedra) Náutico de San Vicente

Con más de tres décadas de trayectoria, el Náutico de San Vicente, en O Grove, se ha consolidado como uno de los mejores chiringuitos de toda Galicia.

Situado junto a la playa de A Barrosa, este espacio combina su particular ambiente con una intensa programación musical que ha atraído a artistas como Leiva, Vetusta Morla o Andrés Suárez, entre otros.

Además de sus privilegiadas vistas al Atlántico, aquí puedes tomarte una caña bien fresca o cualquier otra bebida que te apetezca para vivir la experiencia al máximo.

Sinás

Chiringuito Sinas, en Raxó, municipio de Poio (Pontevedra) Instagram @chiringuitosinas

Ubicado en la playa de Sinás, en Raxó, en el municipio de Poio, el chiringuito Sinás lleva décadas siendo un referente del verano gallego.

Su propuesta combina cocina casera, música en directo y una amplia carta de cócteles en un entorno privilegiado frente al mar. En su carta hay desde clásicos de la gastronomía gallega hasta propuestas más originales, ideales para compartir y acompañar con una cerveza fría, una copa de vino o un cóctel.

Un lugar perfecto tanto para disfrutar de una comida como para picar algo mientras se contempla el paisaje.