El restaurante donde comer churrasco a reventar: "Trabajan cocina tradicional gallega y carnes a la parrilla"

Carne a la parrilla en el restaurante Churrasco de Oro, en A Gudiña (Ourense) Churrasco de Oro (web)

La Guía Repsol, uno de los grandes referentes de la gastronomía española, publicó recientemente una selección muy especial en la que artistas, actores y grupos musicales compartieron algunos de sus restaurantes favoritos. Entre los nombres que aparecen está Sexy Zebras, un grupo madrileño de rock alternativo e indie rock de gran popularidad.

El grupo ha sorprendido al señalar que uno de sus restaurantes imprescindibles se encuentra en Galicia, concretamente en A Gudiña, en Viana (Ourense). Una elección que, una vez más, pone el foco en la riqueza gastronómica gallega.

Carnes a la parrilla de gran calidad

Si hay un lugar al que Sexy Zebras volvería una y otra vez para disfrutar de una buena carne a la brasa, ese es el Churrasco de Oro, en A Gudiña. La banda madrileña recomienda este restaurante por su apuesta por la cocina tradicional gallega y por la calidad de sus carnes a la parrilla, siendo una parada imprescindible para ellos.

"En el Churrasco de Oro trabajan cocina tradicional gallega y carnes a la parrilla. Te sirven en tablas de madera y tienen muy buena huerta. Nos pedimos siempre la sopa de cachelos y la carne a la brasa", destacan los integrantes de Sexy Zebras en la selección de restaurantes favoritos elaborada por la Guía Repsol.

Con más de 25 años de experiencia, el establecimiento se ha ganado una sólida reputación gracias a su combinación de tradición y producto de calidad. Su especialidad es el churrasco de ternera y vacuno mayor, elaborado en una parrilla de leña que conserva todo el sabor y la jugosidad de la carne.

La carta también incluye entrantes caseros, postres artesanales y otros platos típicos de la gastronomía gallega, elaborados con el mismo cuidado.

Otros platos de la carta de Churrasco de Oro.jpg Churrasco de Oro (web)

A todo ello se suma un ambiente acogedor y familiar en el que es fácil sentirse como en casa. Como resume el propio restaurante en su página web, su propuesta gira en torno a "el sabor de la auténtica parrilla", con "carnes selectas, tradición familiar y un ambiente que invita a disfrutar".

Esta filosofía ha conquistado a Sexy Zebras y por eso es una de sus recomendaciones gastronómicas imprescindibles en Galicia.

La opinión de más clientes

La mayor parte de las reseñas con las que cuenta el Churrasco de Oro alaban el gran sabor de sus platos. "Carta variada con buen producto aunque no demasiado extensa. Servicio atento y profesional. Platos tradicionales con el sabor de toda la vida. Precios muy competitivos", comenta Jose Calvo.

Lo mismo opina Vic BeDi, quien no ha dudado en hacer hincapié en la calidad del producto ofrecido: "Son todo/as encantadores y la comida está riquísima. Un gran sitio en un lugar excelente. Producto de calidad a buen precio".

Ana lo sentencia: "Parada obligatoria para comer aquí. Hemos comido dos días de un viaje, la comida espectacular y buen precio. El caldo gallego, el chorizo criollo, las mollejas y el churrasco una pasada. El chimichurri está buenísimo. Y, sobre todo, amabilidad por parte de los trabajadores".