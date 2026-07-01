Karlos Arguiñano (77 años), chef: "Los mejillones con salsa de tomate picante se preparan con 100 ml de vino y 1 cebolla"

Los mejillones son uno de los manjares más económicos para disfrutar durante los meses de verano. Al estar compuestos en su mayoría por agua, son muy saludables, bajos en calorías y ricos en proteínas de calidad.

Los mejillones admiten casi cualquier técnica de cocinado: al vapor, en escabeche, gratinados, etc. En una de sus últimas recetas, Karlos Arguiñano apuesta por prepararlos con una salsa de tomate picante, una propuesta sencilla pero llena de sabor.

La receta estrella del verano

El cocinero y presentador de Cocina abierta utiliza los mejillones como producto estrella de esta receta. En Galicia, los cultivados en las Rías Baixas cuentan con el distintivo de Denominación de Origen Protegida (DOP), una garantía de su calidad.

Además, el verano es el momento perfecto para disfrutarlos.

Entonces, ¿cómo prepara Karlos Arguiñano esta receta ideal para los meses de julio y agosto? A continuación, te detallamos la lista completa de ingredientes y los pasos a seguir:

Lista de ingredientes

1 kilo de mejillones

1 barra de pan

1 kilo de tomate pera

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 alegría riojana

3 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

2 hojas de laurel

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Azúcar

Paso a paso

Retiramos las barbas (o bisos) a los mejillones y los colocamos en una tartera A continuación, incorporamos el vino, agregamos las hojas de laurel y colocamos la tapa Esperamos a que se abran y reservamos el caldo resultante Mientras tanto, pelamos y picamos los ajos y la cebolla y los ponemos a pochar con un chorrito de aceite Picamos el pimiento y añadimos. Sazonamos y dejamos que se poche bien Troceamos los tomates y los agregamos, junto a la alegría riojana. Añadimos 1/2 cucharadita de sal y otra media de azúcar, y dejamos cocinar durante 30-40 minutos Después, pasamos la salsa por el pasapuré y la colocamos en una cazuela. Añadimos un poco del caldo resultante de la cocción de los mejillones Servimos los mejillones con la salsa de tomate picante, acompañamos con el pan y... ¡a disfrutar!

Karlos Arguiñano sugiere sustituir la alegría riojana por pimiento choricero para un resultado menos picante. Además, recomienda utilizar tomates bien maduros para tener "más pulpa y menos agua" y no desechar el caldo que sueltan los mejillones al abrirse.

"Puedes añadir una parte a la salsa de tomate para potenciar todavía más el sabor", apunta.

Perfil nutricional de la receta de Karlos Arguiñano

Los mejillones son muy apreciados nutricionalmente, ya que destacan por ser una magnífica fuente de proteínas de alta calidad, ácidos grasos Omega3 y minerales esenciales, como hierro, fósforo, selenio y yodo, además de vitamina B12.

El tomate de pera, por su parte, está compuesto principalmente por agua y su macronutriente mayoritario son los hidratos de carbono, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Entre las vitaminas cabe destacar el contenido en vitamina A y C.

De hecho, "una ración de tomate cubre el 61% de las ingestas recomendadas de vitamina C", que destaca por potenciar el sistema inmunitario, estimular la producción de colágeno y actuar como un poderoso antioxidante.