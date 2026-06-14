Dónde comer en Galicia, según el escritor y periodista Manuel Jabois

El periodista Manuel Jabois se encuentra inmerso en la presentación de su último libro "La víspera". Es, para muchos, la mejor obra del articulista natural de Sanxenxo, quien aborda en este último trabajo literario a la familia como institución, invitando al lector a una reflexión: "¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por amor a ella?"

Jabois retrata Galicia, el matriarcado gallego e, incluso, alude a las luces de Vigo en su última novela. Y es que el escritor siempre tiene presente su tierra y también su gastronomía.

Es por esto por lo que invita a los lectores de Treintayseis a hacer un recorrido gastronómico con él que discurriría en un solo día. Es lo que ocurre con su última historia: Todo ocurre en un periodo de 24 horas, suficiente para enganchar a los incondicionales de la lectura a esta nueva aventura literaria.

Dónde tomar el vermú

O Seixeliño - PO-317, s/n, 36988 O Grove, Pontevedra

El escritor gallego se decanta por una caña en "O seixeliño", en San Vicente. "Está al lado del mar y suelo encontrarme allí con muchos amigos", cuenta Jabois. "A mí lo que más me gusta es que te pegas un baño, vuelves, te pegas otro, vuelves... Y haces tiempo hasta la hora de comer", añade.

Dónde comer

Asador Carlos Quinto de Viveiro - Av. Ferrol, 41, 27850 Viveiro, Lugo

Para comer, Jabois viajaría hasta la provincia de Lugo, concretamente, a Viveiro, para disfrutar del Asador Carlos V. En este lugar "se come de maravilla". Destaca, sobre todo, la carne, "que está impresionante". Con todo, también hay pescados para quienes se decanten por los productos del mar.

Dónde tomar un café de media tarde

O Telleiro - Lugar Areas, 47, 36966 Sanxenxo, Pontevedra

Sin dejar de lado el Náutico de San Vicente, que siempre es un sí para el escritor de Sanxenxo, para tomarse un café o un tentempié de media tarde, Manuel Jabois elegiría O Telleiro, en Sanxenxo: "Allí se come, se cena, todo lo que quieras. Pero, a media tarde también puedes tomarte algo tranquilo", remarca el articulista. "También te pueden poner alguna tapa. Está delante de la playa de Silgar, que es la playa de mi infancia. Tiene un servicio estupendo", añade.

Dónde cenar

Taberna Villalustre - Rúa do Vento, 9, 36960 Sanxenxo, Pontevedra

"Tiene una carne increíble, también hay pescado... El servicio es estupendo y la gente es maravillosa", cuenta Jabois en alusión a la Taberna Villalustre, un local que también realiza una clara apuesta por los vinos locales. Este establecimiento hostelero también está ubicado en su Sanxenxo natal.

Para tomar una copa

Náutico de San Vicente - Playa de la Barrosa s/n San Vicente do Mar, 36988 O Grove, Pontevedra

En la línea de los anteriores, Jabois elige el Náutico de San Vicente, uno de los enclaves más aclamados de las Rías Baixas por su entorno y encanto, para tomarse una copa. Y es que, reconoce el autor, que le gusta estar "cerca de la playa". "Estamos en fechas en las que hay que estar cerca del mar", concluye.