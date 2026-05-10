Es oficial: Galicia celebrará un festival gastronómico con tartas de queso del 21 al 24 de mayo en esta ciudad

¿A quién no le gusta la tarta de queso? Con una historia que se remonta miles de años atrás, este manjar dulce ha ganado popularidad hasta convertirse en uno de los postres más apreciados y versátiles.

Varios estudios coinciden en que los primeros indicios de la tarta de queso se sitúan en la Antigua Grecia, aunque la receta ha ido evolucionando hasta dar lugar a múltiples versiones, desde las frías hasta las horneadas.

Confirmado: nuevo festival de tartas de queso en Galicia

Con el paso del tiempo, la tarta de queso se ha ganado un lugar destacado en el recetario de muchas familias, en restaurantes de todo tipo e incluso en festivales gastronómicos que siguen la línea de otros eventos similares dedicados a las hamburguesas.

Tras hacer parada en ciudades como Vigo y León, y en cuestión de días en A Coruña, el Cheesecake Fest ha anunciado una nueva fecha en Galicia: visitará Ourense a finales de mayo, en concreto los días 21, 22, 23 y 24 de mayo.

El Campo da Feira da Chavasqueira acogerá el Cheesecake Fest, donde vecinos y amantes del buen comer podrán disfrutar de "tartas de quesos cremosas, brutales y con ese toque artesanal que engancha".

El festival se desarrollará a lo largo de cuatro días, de jueves a domingo, lo que permitirá asistir en cualquier momento. Además, en otras ediciones se ha celebrado en horario de mañana y tarde, aunque por el momento se desconocen los horarios concretos de esta cita.

En el cartel promocional se puede apreciar hasta cinco variedades de tarta de queso, entre ellas de Lotus, de las famosas galletas Dinosaurus, de pistacho, la clásica, y otra en tonos rosas que podría llevar como ingrediente estrella los pastelitos de Pantera Rosa.

La entrada al recinto será gratuita y el precio de las porciones de tarta oscilará entre los 6 y 6,50 euros.

Además, el evento cuenta actualmente con un concurso activo en el que se sortean 25 tartas, aunque por ahora está vinculado con la edición en A Coruña. En cualquier caso, se recomienda estar atento por si se lanza esta promoción en la ciudad de As Burgas.