Ni torrijas ni buñuelos: el dulce típico de las abuelas hecho en 10 minutos y que triunfa en las sobremesas

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En Galicia tenemos una forma muy especial de celebrar: siempre alrededor de una buena mesa. Empieza con sus entrantes, sigue con un primer y segundo plato y termina con un buen postre. Son comidas que se alargan, donde la sobremesa llega hasta la noche en buena compañía, ambiente increíble y muchas risas.

La comida de la abuela siempre ocupa un lugar especial en la memoria. No solo por su calidad y sabor, sino también por esa forma tan suya de cuidar a través de la comida. Da igual que ya no puedas más: ella siempre encontrará la manera de llenarte el plato un poco más. Sus recetas "a ollo", tienen algo único: nunca saben igual cuando las prepara otra persona, porque llevan ese toque imposible de medir que solo ellas saben dar.

Uno de los dulces más típicos de tu abuela gallega

Rosca gallega, filloas, orejas, tarta de Santiago, bica, larpeira... un sinfín de postres típicos de Galicia que, seguro, tu abuela prepara a la perfección.

La repostería puede resultar complicada si no se tiene una buena mano, ya que requiere precisión con los ingredientes y cierta técnica a la hora de elaborar y montar cada receta.

Las cañas de nata son otro de esos dulces que nunca fallan en cualquier sobremesa. Un postre que puede parecer complicado, pero que, gracias a la cuenta de Fogones Gallegos (@fogonesgallegos), puedes preparar en tan solo 10 minutos, sin complicaciones y con muy pocos ingredientes.

#RecetaExpress #CañasDeNata #PostreRápido #DulcesCaseros #HechoEnCasa #RecetasGallegas ♬ Tropicoqueta - KAROL G @fogonesgallegos ¿Antojo dulce en 10 minutos? 😍⏱️ Hoy en Fogones Gallegos te enseño a preparar unas irresistibles cañas de nata 🇪🇸✨ ¡con solo unos pocos ingredientes y sin complicaciones! 🥖 Ingredientes: Canelones (sí, ¡los de pasta!) Aceite para freír 400 ml de nata para montar 🥛 2 cucharadas de azúcar 🍬 Un toque de esencia de vainilla 🌼 1 cucharada de queso crema 🧀 Azúcar glas para espolvorear ❄️ 🎉 Resultado: crujientes por fuera, cremosas por dentro… 💬 Dale like, comenta si te animas a hacerlas y guarda la receta para más tarde 👇 #FogonesGallegos

Solo necesitas freír los típicos canelones de pasta y rellenarlos con nata que se prepara en apenas unos minutos. Es perfecto para quitarte ese antojo de dulce y disfrutar de la cocina.

Para crear el relleno solo necesitarás nata, azúcar, esencia de vainilla y queso crema. ¡Listo! Como dicen desde esta cuenta de TikTok: "Crujientes por fuera, cremosas por dentro".