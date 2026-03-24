Así se preparan las torrijas más ricas: 1/2 barra de pan, 200 ml de leche y 100 ml de crema de orujo

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La Semana Santa es la temporada principal de torrijas. Hecho con pan duro, leche, huevo, azúcar y canela, este dulce icónico inunda pastelerías y hogares durante la conmemoración de la Pasión de Cristo.

Las torrijas son una de las primeras elaboraciones dulces de las que se tiene constancia. De hecho, ya aparecen en libros de recetas de la época romana, aunque con el tiempo fueron evolucionando hasta convertirse en el dulce que conocemos hoy.

Cómo preparar las torrijas más ricas y fáciles

Las torrijas son consideradas uno de los postres más sencillos y económicos de nuestra gastronomía. Se preparan con ingredientes sencillos (pan, leche, huevo...), aunque también puede incluir otros añadidos, como crema de orujo.

Marcos Serén, natural de Cambados (Pontevedra) y afincado en Asturias, versiona la receta tradicional de la torrija con un toque de crema de orujo, que aporta un toque extra de sabor y la hace aún más suave.

La crema de orujo es un licor suave, cremoso y dulce, con una graduación moderada, ideal para la sobremesa, lo que la convierte en un ingrediente perfecto para dar un toque especial (y muy gallego) a las torrijas.

A continuación, te detallamos las cantidades y los pasos a seguir de la receta de Marcos Serén, más conocido como MSPín (@chefmspin.recetas) en TikTok:

Ingredientes 1/2 barra de pan para torrijas

200 ml de leche

100 ml de crema de orujo gallega

1 huevo tamaño XL

80 g de azúcar

60 g de mantequilla

Canela en polvo Paso 1 En un cueco, mezclamos el huevo, la leche, la crema de orujo y el azúcar Paso 2 A continuación, removemos bien hasta integrar todos los ingredientes Paso 3 Cortamos el pan de torrijas en rebanadas de unos 3 centímetros de grosos Paso 4 Colocamos las rebanadas en una bandejas y cubrimos con la mezcla anterior Paso 5 Dejamos reposar unos minutos hasta que el pan se empape bien, damos la vuelta a las torrijas y repetimos el proceso Paso 6 Engrasamos la sartén con un poco de mantequilla y cocinamos las torrijas por ambos lados hasta que estén coladas Paso 7 Colamos la mezcla de leche restante y la cocinamos a fuego suave hasta obtener una crema inglesa de orujo Paso 8 Espolvoreamos azúcar y canela sobre las torrijas, caramelizamos y servimos con la crema

Marcos Serén explica que, en caso de no conseguir crema de orujo, se puede utilizar Baileys u otra crema similar. También se puede preparar con pan brioche para obtener una textura más suave y esponjosa.

#torrijas #cremadeorujo #postres #recetastradicionales ♬ Vengo de Galicia - Ricky Hombre Libre @chefmspin.recetas 🍞✨ TORRIJAS GALLEGAS —> receta tradicional irresistible 🤤 Descubre las auténticas torrijas gallegas, un postre diferente con el sabor especial de la crema de orujo. Jugosas por dentro, doradas por fuera y con una crema espectacular. ♥️💾 GUARDA esta receta y SÍGUEME . 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @chefmspin.recetas ✅ ➖TORRIJAS GALLEGAS CON CREMA DE ORUJO➖ 📝INGREDIENTES: 🔸Pan de torrijas 1/2 barra 🔸Leche 200 ml 🔸Crema de orujo gallega 100 ml 🔸Huevo 1 XL 🔸Azúcar 80 gr 🔸Mantequilla 60 gr 🔸Canela en polvo 🔥 ELABORACIÓN: ▪️1. En un cuenco mezcla el huevo, la leche, la crema de orujo y el azúcar. ▪️2. Remueve bien hasta integrar todos los ingredientes. ▪️3. Corta el pan de torrijas en rebanadas de unos 3 cm de grosor. ▪️4. Coloca las rebanadas en una bandeja y cúbrelas con la mezcla de leche. ▪️5. Deja reposar unos minutos para que el pan se empape bien. ▪️6. Da la vuelta a las torrijas para que se mojen por ambos lados. ▪️7. En una sartén funde la mantequilla y cocina las torrijas por ambos lados hasta que estén doradas. ▪️8. Cuela la mezcla de leche restante y cocínala a fuego suave hasta obtener una crema inglesa de orujo. ▪️9. Espolvorea azúcar sobre las torrijas, carameliza y sirve con la crema. 🔍 TIPS: 🔹Si no consigues crema de orujo puedes usar Baileys. 🔹También puedes preparar esta receta con pan brioche. 🔹Otra opción es pasarlas por azúcar y canela después de dorarlas. ♦️INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS♦️ ©️Chef MSPín 🚀 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #postres

El dato que no conocías sobre las torrijas

Más allá de su origen en la época romana, existen otros datos curiosos sobre las torrijas, como que eran un dulce que se regalaba a las mujeres antes y después del parto, con la intención de que pudieran recuperar energía.

Se pensaba que el consumo de leche ayudaba a que las mujeres pudieran producir más leche materna, por lo que las torrijas eran ideales como regalo posparto.

En la actualidad, son un clásico de la Semana Santa, aunque se trata de una simple coincidencia, al ser una elaboración que permite el consumo de dulces durante los tiempos de vigilia, como los buñuelos o las chulas gallegas.