Edu Lavandeira, cocinero: "Las volandeiras se saltean durante 1 minuto para que pierdan el jugo"

Edu Lavandeira, chef: "Las volandeiras se saltean durante 1 minuto para que pierdan el jugo"

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La empanada gallega es uno de los platos más socorridos. Es ideal para reuniones familiares o cenas rápidas, y admite una gran variedad de rellenos, que van desde atún con tomate o bacalao con pasas hasta zorza.

Otro de los rellenos más clásicos es el de zamburiñas o volandeiras. Este producto del mar aporta un sabor único y también beneficios para el corazón y el sistema circulatorio gracias a sus propiedades: es alto en proteínas y bajo en grasas.

Receta de empanada de millo y volandeiras

Edu Lavandeira, panarra y cocinero autodidacta, es un habitual de las redes sociales, donde comparte vídeos de recetas que demuestran que cocinar rico no es tan complicado. Precisamente, en uno de sus últimos vídeos muestra cómo preparar una empanada de volandeira para chuparse los dedos.

En esta ocasión, el cocinero de Vigo utiliza ingredientes como harina de maíz blanco, volandeiras y cebolla. Con estos pocos productos logra obtener un resultado muy apetitoso y para repetir.

"Amigos, esto que veis es una empanada gallega de millo y zamburiñas. Bueno, más bien volandeiras. Porque aquí empieza la serie 'Masas Galegas: empanada de millo y zamburiñas", dice al comienzo del vídeo, que acumula ya más de 7.000 'me gusta' y 100 comentarios en TikTok.

Sin muchas más presentaciones, Edu Lavandeira se pone manos a la masa (y nunca mejor dicho) siguiendo los siguientes pasos:

Ingredientes Ingredientes para la masa 550 g de harina de maíz

175 g de harina de trigo

550 g de agua para escaldar

250 g de agua para la masa

30 g del líquido de las zamburiñas o volandeiras

15 g de levadura fresca

12 g de sal Ingredientes para el relleno 750 g de zamburiñas o volandeiras

4 cebollas Paso 1 Cortamos la cebolla en julia y en una sartén con abundante aceite, la confitamos durante una hora Paso 2 Reservamos parte del aceite y lo mezclamos con una cucharadita de pimentón Paso 3 A continuación, salteamos las zamburiñas o volandeiras durante un minuto. "Simplemente para que pierdan el jugo", explica Edu Lavandeira Paso 4 En un bol, agregamos la harina de maíz blanco y agua hirviendo. Mezclamos bien y dejamos reposar 30 minutos o 1 hora Paso 5 Añadimos la harina de trigo, el jugo de las volandeiras y la levadura disuelta en el agua Paso 6 Agregamos la sal, integramos bien hasta obtener una textura homogénea y dejamos fermentar un par de hora Paso 7 Una vez pasado este tiempo, pintamos la bandeja del honor con el aceite de confitar Paso 8 Vamos extendiendo pegotes de masa y la aplanamos como "si fueramos un albañil con la rasqueta" Paso 9 Distribuimos por toda la masa las volandeiras y la cebolla de manera uniforme Paso 10 Con las manos humedecidas, cubrimos con más masa y, finalmente, pintamos con más aceite Paso 11 Cortamos la empanada en porciones, la metemos al horno... y ¡a disfrutar!

#pancasero #empanada ♬ sonido original - Edu Lavandeira @opelouro MASAS GALEGAS: EMPANADA DE MILLO Y ZAMBURIÑAS. Aquí empieza una serie, más bien LA SERIE, porque las masas gallegas, sean de pan, de bollería, de empanada, son otro nivel. Evidentemente, para mí, son las mejores del mundo. Empezamos por mi empanada favorita EVER, la de millo con zamburiñas (más bien volandeiras). A mí me gusta con la masa bien caramelizada, bien tostada, porque el millo bien tostado tiene unos matices brutales. Y con un relleno bien bien jugoso. Además, lleva algunos toques brutales, el aceite del confitado, el líquido de las zamburiñas etc. Os aseguro que es una lo-cu-ra. Masa 550 g harina de maíz 175 g harina de trigo 550 g agua para escaldar 250 g agua para la masa 30 g líquido zamburiñas 15 g levadura fresca 12 g sal Relleno 4 cebollas 750 g zamburiñas/volandeiras #masamadre

Las zamburiñas y volandeiras, ricas en proteínas de alto valor biológico

Las zamburiñas y volandeiras son dos bivalvos distintos. No obstante, comparten un perfil nutricional muy similar: son bajos en calorías y grasas, pero ricos en proteínas de alto valor biológico, vitaminas como la B12 y minerales como el fósforo y el calcio.

Así, resultan ideales para dietas equilibradas. Pero, ¿dónde está la diferencia?

Las zamburiñas y las volandeiras pertenecen a la familia de las vieiras, pero no son de la misma especie. Algunas características que nos pueden ayudar a diferenciar ambos productos tienen que ver con el tamaño, el color de la concha y la presencia de estrías.

En este sentido, las zamburiñas tienen un tamaño pequeño, su concha es oscura y sus estrías están muy marcadas y juntas entre sí. Además, la parte superior de la concha suele tener solo una oreja, mientras que la otra es casi inexistente.

Las volandeiras, a menudo conocidas como "zamburiña francesa", tienen un color mucho más claro y sus estrías están menos marcadas y más separadas entre sí. Además, cuentan con sus dos "orejas" en la parte superior de la concha.

Su sabor no difiere bastante del de la zamburiña, pero su precio en el mercado es bastante menor. Esto no quiere decir que las volandeiras sean de peor calidad, sino que se trata de otro producto más abundante.