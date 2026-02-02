Pizza gratis en estos 33 municipios gallegos el jueves 5 de febrero: así puedes conseguirla

La pizza es uno de los platos más populares a nivel mundial. Nació en Nápoles (Italia), en el siglo XVIII, como una comida humilde y económica para la clase trabajadora, y con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo gastronómico local.

De atún, de verduras, de carne picada, de jamón york y queso... Las pizzas, como los colores, se adaptan a todos los gustos. A esta amplia variedad, Telepizza suma ahora una nueva propuesta con carne de kebab, pensada para los amantes de este popular plato de origen turco.

Porciones de pizza gratis este 5 de febrero

Buenas noticias para los foodies: Telepizza estará regalando este jueves 5 de febrero, a partir de las 18:30 horas, más de 80.000 porciones de su nueva Telepizza Kebab en más de 400 de sus restaurantes y, además, adelantándose así a la celebración del Día de la Pizza.

Esta nueva novedad promete conquistar a los amantes de la pizza y del kebab: jugoso pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab sobre la masa icónica de Telepizza.

"Esta creación sorprende con el inconfundible sabor del kebab en cada porción, llevando a la pizza el toque especiado y delicioso que tanto gusta a los fans de este clásico", promete la multinacional de pizzerías en un comunicado.

Para celebrar por todo lo alto este lanzamiento, Telepizza ha decidido hacer un nuevo macrosampling nacional y así acercar este gocheo totalmente gratis a sus miles de consumidores en todo el país; perfecto para darse un capricho a la salida del trabajo o para acercarse con amigos y disfrutarlo juntos.

Adelantándose al Día de la pizza, que se celebra el 9 de febrero, más de 400 locales de la marca estarán repartiendo más de 80.000 porciones a todos los consumidores. En concreto, en Galicia serán 33 los locales que ofrecerán esta propuesta, repartidos por las cuatro provincias gallegas. Estos son:

A Coruña

A Coruña (avenida Barrié de la Maza, 23)

A Coruña (María Puga Cerdido, 1)

A Coruña (Tapia, 41, esq. carretera N-VI bajo)

A Coruña (Igualdad, 2, edificio Armonía)

A Laracha (avenida Finisterre, 85-87)

Arteixo (avenida Finisterre, 72)

Betanzos (avenida Jesús García Naveira, 10)

Carballo (Luis Calvo Sanz, 31, esq. Lérida)

Ferrol (avenida Esteiro, 5-7)

Narón (Médico Valero, esquina San Andrés, 17)

Noia (calle Egas Moniz, esquina calle Xosé Suárez)

Oleiros (avenida Concepción Arenal, 19)

Sada (avenida da Mariña, 3)

Santiago de Compostela (CC Área Central)

Santiago de Compostela (Rosalía de Castro, 79-81)

Lugo

Lugo (Penada do Rei, 4)

Monforte de Lemos (praza Campo de la Compañía, 14)

Ribadeo (calle Vilalba, 6)

Vilalba (avenida Juan Carlos I, 39)

Ourense

Ourense (Celso Emilio Ferreiro, 2)

Ourense (Salvador Dalí, 2, bajo)

Ourense (Ribeira Sacra, 50, CC Ponte Vella)

Pontevedra