Ofrecido por:
Pizza gratis en estos 33 municipios gallegos el jueves 5 de febrero: así puedes conseguirla
Adelantándose al Día de la pizza, más de una treintena de locales de Telepizza estarán repartiendo porciones gratis a todos los consumidores
Puede interesarte: El restaurante de una aldea de 56 habitantes donde comer de maravilla: "Precio muy asequible. Comida espectacular"
La pizza es uno de los platos más populares a nivel mundial. Nació en Nápoles (Italia), en el siglo XVIII, como una comida humilde y económica para la clase trabajadora, y con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo gastronómico local.
De atún, de verduras, de carne picada, de jamón york y queso... Las pizzas, como los colores, se adaptan a todos los gustos. A esta amplia variedad, Telepizza suma ahora una nueva propuesta con carne de kebab, pensada para los amantes de este popular plato de origen turco.
Porciones de pizza gratis este 5 de febrero
Buenas noticias para los foodies: Telepizza estará regalando este jueves 5 de febrero, a partir de las 18:30 horas, más de 80.000 porciones de su nueva Telepizza Kebab en más de 400 de sus restaurantes y, además, adelantándose así a la celebración del Día de la Pizza.
Esta nueva novedad promete conquistar a los amantes de la pizza y del kebab: jugoso pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab sobre la masa icónica de Telepizza.
"Esta creación sorprende con el inconfundible sabor del kebab en cada porción, llevando a la pizza el toque especiado y delicioso que tanto gusta a los fans de este clásico", promete la multinacional de pizzerías en un comunicado.
Para celebrar por todo lo alto este lanzamiento, Telepizza ha decidido hacer un nuevo macrosampling nacional y así acercar este gocheo totalmente gratis a sus miles de consumidores en todo el país; perfecto para darse un capricho a la salida del trabajo o para acercarse con amigos y disfrutarlo juntos.
Adelantándose al Día de la pizza, que se celebra el 9 de febrero, más de 400 locales de la marca estarán repartiendo más de 80.000 porciones a todos los consumidores. En concreto, en Galicia serán 33 los locales que ofrecerán esta propuesta, repartidos por las cuatro provincias gallegas. Estos son:
A Coruña
- A Coruña (avenida Barrié de la Maza, 23)
- A Coruña (María Puga Cerdido, 1)
- A Coruña (Tapia, 41, esq. carretera N-VI bajo)
- A Coruña (Igualdad, 2, edificio Armonía)
- A Laracha (avenida Finisterre, 85-87)
- Arteixo (avenida Finisterre, 72)
- Betanzos (avenida Jesús García Naveira, 10)
- Carballo (Luis Calvo Sanz, 31, esq. Lérida)
- Ferrol (avenida Esteiro, 5-7)
- Narón (Médico Valero, esquina San Andrés, 17)
- Noia (calle Egas Moniz, esquina calle Xosé Suárez)
- Oleiros (avenida Concepción Arenal, 19)
- Sada (avenida da Mariña, 3)
- Santiago de Compostela (CC Área Central)
- Santiago de Compostela (Rosalía de Castro, 79-81)
Lugo
- Lugo (Penada do Rei, 4)
- Monforte de Lemos (praza Campo de la Compañía, 14)
- Ribadeo (calle Vilalba, 6)
- Vilalba (avenida Juan Carlos I, 39)
Ourense
- Ourense (Celso Emilio Ferreiro, 2)
- Ourense (Salvador Dalí, 2, bajo)
- Ourense (Ribeira Sacra, 50, CC Ponte Vella)
Pontevedra
- A Guarda (avenida Galicia nº37 bajo)
- Baiona (avenida Monterreal, 22)
- Cangas de Morrazo (Baiona, 1)
- Pontevedra (José Malvar Figueroa, 1)
- O Porriño (Antonio Palacios, 36)
- Sanxenxo (avenida Luis Rocafort, 41)
- Tui (Irmans Maristas, 7)
- Vigo (avenida de la Florida, 89)
- Vigo (rúa das Teixugueiras, 16)
- Vigo (travesía de Vigo, 16)
- Vilagarcía de Arousa (plaza Ravella, 24)