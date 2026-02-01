El restaurante de una aldea de 56 habitantes donde comer de maravilla: "Precio muy asequible. Comida espectacular"

Si hay algo de lo que puede presumir Galicia con orgullo, es de su gastronomía. El recetario gallego, tan amplio como variado, recoge platos llenos de sabor y tradición, como el pulpo á feira, el lacón con grelos, la empanada de bacalao con pasas y los mejillones al vapor, entre otras propuestas.

A la hora de elegir un sitio para comer, hay poco margen de error, ya que la calidad de la materia prima permite elaborar platos tan sabrosos que invitan a repetir no solo una vez, sino muchas más.

Comida tradicional y de máxima calidad

Galicia es un paraíso gastronómico reconocido a nivel nacional e internacional por la calidad de sus materias primas, tanto del mar como de la tierra. Con restaurantes, bares y tabernas prácticamente en cada esquina, destaca Os Foxos, en la aldea de Cantarrán, en Salvaterra de Miño (Pontevedra), por su buen hacer.

Os Foxos es mucho más que un restaurante-tapería para toda la familia: es el lugar perfecto para disfrutar de una experiencia gastronómica que conecta con las raíces de la cocina más tradicional de Galicia.

Especializado en deliciosas carnes y pescados a la brasa, Os Foxos lleva más de 18 años en funcionamiento, "lo que nos da la experiencia necesaria para asegurar un servicio de máxima calidad y una atención impecable", destaca el establecimiento en su página web.

Os Foxos dispone de una amplia carta con opciones para todos los gustos y elaboradas con materia prima de la mejor calidad. Destaca su variado de carnes a la brasa (ternera, cerdo, criollo y picantón), así como la merluza o el bacalao.

La carta, por otro lado, ofrece otras opciones clásicas de la gastronomía gallega, entre ellas mejillones a la vinagreta, oreja á feira, gambón a la plancha, vieiras del Pacífico, revuelto de grelos y tetilla, y, como sobremesa, tarta de Santiago y tetilla con membrillo.

Además de platos llenos de sabor, Os Foxos dispone de unas grandes instalaciones con terraza y jardín, "así como grandes comedores independientes para la celebración de eventos, cenas o comidas de grupo".

Los niños, por su parte, podrán disfrutar de un rato lleno de diversión en el área de juegos con cama elástica, columpios y zona de animales.

Aunque no es obligatorio hacer una reserva previa para comer en Os Foxos, es recomendable. "Con una reserva previa, podrá asegurar disponibilidad en cualquiera de nuestros comedores, muy concurridos, especialmente en fines de semana o fechas especiales", indica el negocio.

"Precio muy asequible. Comida espectacular"

En líneas generales, los clientes coinciden en destacar la calidad del sitio. "Sitio idílico si te gusta mimetizarte con la naturaleza. La comida, espectacular, a un precio muy asequible para cualquier bolsillo", indica Inés.

Paula, por su parte, destaca las instalaciones de Os Foxos: "Restaurante con una amplia terraza exterior, ideal para el buen tiempo, y bastante amplio también en el interior. Tiene zona para aparcar".

Os Foxos se encuentra en la aldea de Cantarrán, en Salvaterra de Miño. Desde Vigo, la ruta más fácil y corta es por la A-52, con una duración de viaje estimada de 30 minutos. En el lugar, hay una zona de aparcamiento exclusiva para clientes.