Angelita, abuela cocinera, sobre el relleno de la empanada: "Hay que freír la cebolla hasta que quede transparente"

La gastronomía gallega es tan rica como variada. Destaca por la calidad de sus productos del mar y de la tierra, así como la sencillez y el sabor auténtico de platos como el pulpo á feira, el caldo gallego y el lacón con grelos.

Si hay una preparación que nunca falla, esa es la empanada. De atún, de carne con pimientos, de bacalao con pasas, de zamburiñas... La empanada es la reina indiscutible de cualquier comida familiar, y si no que se lo digan a Angelita.

Angelita y su truco para la empanada de maíz con berberechos

Las abuelas gallegas son excelentes cocineras, ya que tienen el poder de transformar lo simple en platos reconfortantes. Ahora, como en cualquier época del año, la empanada es uno de esos manjares que siempre apetece.

Angelita lleva años cocinando, y la empanada es uno de esos platos que ha preparado en innumerables ocasiones. En una publicación en redes sociales, con su nieta tras la cámara, esta abuela gallega revela el mejor secreto para elaborar una empanada de maíz con berberechos.

Sin demasiada presentación, Angelita señala que el primer paso es picar y freír la cebolla "hasta que quede transparente". A continuación, se añade el pimiento picado, un chorrito de vino blanco y, después, los berberechos.

Una vez listo el relleno, se unta con mantequilla un recipiente circular (y apto para horno) y se amasa la masa de la empanada, previamente elaborada. Esta se va extendiendo sobre el molde y, posteriormente, se incorpora el relleno, "sin llegar al borde".

Por último, Angelita utiliza la masa sobrante para cubrir la empanada, realizando unas pequeñas incisiones en forma de cuadrado. El truco final está en añadir un chorrito de aceite de oliva, que aporta mayor suavidad y elasticidad a la masa.

La receta de la abuela Angelita ha causado furor en redes sociales, superando las 37.000 reproducciones y 2.700 'me gusta'.

En la publicación pueden leerse numerosos comentarios en los que los usuarios le piden que publique ahora un vídeo explicando cómo preparar la empanada. "Me encanta la receta, se explica de maravilla", señala otro de los mensajes.