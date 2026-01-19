Bodegas Marqués de Vizhoja encuentra su tesoro perdido en Vedra

Bodegas Marqués de Vizhoja ha encontrado su “tesoro perdido” y, con él, una historia que huele a recuerdos y vino antiguo. La campaña Guardianes del Tiempo, con la que la bodega animó a familias de toda España a rescatar botellas antiguas de sus vinos, ya tiene ganador: una familia de Vedra que guardaba en su casa una joya embotellada desde hace más de cinco décadas.

La botella, conservada desde los años setenta, destaca no solo por su antigüedad, sino por la historia que encierra. Según relatan sus propietarios, fue hallada en un pequeño pazo adquirido en torno a 1977, que había pertenecido a un catedrático en Medicina. Entre sus muros descansaban varias botellas de Marqués de Vizhoja, cuidadas con mimo y convertidas con el paso del tiempo en auténticas cápsulas del pasado.

"Encontrar esta botella ha sido como abrir una cápsula del tiempo", señala Jorge Peláez, copropietario de Bodegas Marqués de Vizhoja. "Cada hallazgo de esta campaña nos ha demostrado que nuestros vinos trascienden el producto para convertirse en parte de las historias familiares".

Los dueños del hallazgo recibirán 1.500 euros en productos de la tienda online de Marqués de Vizhoja, siguiendo las bases de la categoría El Tesoro Perdido. La bodega ya ha recogido personalmente la botella, sin coste para la familia, para incorporarla a su archivo histórico.

Con esta acción, Marqués de Vizhoja no solo rescata una pieza de su pasado, sino que renueva la conexión con quienes han confiado en sus vinos desde 1968. La botella, datada en 1971, pasará a formar parte del patrimonio de la casa como símbolo de medio siglo de celebraciones compartidas.

“Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con la tradición, la emoción y la memoria”, concluyen desde la bodega.