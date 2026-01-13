La bodega de vino de Galicia que rescató botellas antiguas: "Cada una venía acompañada de una historia"

Bodegas Marqués de Vizhoja acaba de bajar el telón de ‘Guardianes del Tiempo’, la acción que durante mes y medio animó a las familias a rescatar botellas antiguas de sus vinos y compartir las historias que llevaban detrás.

La propuesta, activa del 5 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026, no solo cumplió, sino que sobrepasó las previsiones de la bodega tanto en participación como en la calidad de los relatos recibidos. Centenares de personas se sumaron a la llamada para convertirse en guardianes de la memoria de una marca con más de medio siglo acompañando celebraciones y escenas del día a día.​

En la modalidad El Tesoro Perdido, los participantes hicieron llegar fotografías de botellas que llevaban décadas escondidas en bodegas domésticas, vitrinas y rincones en los que casi nadie miraba ya. Algunas de esas piezas rescatadas se remontan a los años setenta y ochenta, verdaderos testimonios de la historia vitivinícola española que ahora pasarán a engrosar el patrimonio de Bodegas Marqués de Vizhoja. La botella más antigua localizada se ha llevado 1.500 euros en productos de la tienda online, mientras que en la categoría Historia Familiar tres participantes se han hecho con 250 euros cada uno para canjear por vinos y licores de la casa.​

Un puente entre generaciones

"Esta campaña ha puesto de relieve que nuestros vinos son mucho más que un simple producto: forman parte de la memoria colectiva de muchas familias", señalan desde la bodega. "Cada botella que llegaba venía acompañada de una historia de bodas, bautizos, comidas familiares o brindis especiales que nos han emocionado profundamente".

Los nombres ganadores del sorteo en redes sociales se dieron a conocer el 12 de enero, mientras que el premio a la botella más antigua se hará público el 19 de enero, tal y como recogen las bases del concurso.​

La botella que resulte ganadora será recogida personalmente por el equipo de la bodega, sin coste para su propietario, y pasará a conservarse como parte de su archivo histórico. Con este gesto, Bodegas Marqués de Vizhoja no solo recupera piezas de su pasado, sino que refuerza el compromiso con la tradición y la memoria que han marcado su trayectoria desde 1968. La bodega agradece la implicación de todas las personas participantes y avanza que seguirá impulsando propuestas que conecten su historia con las familias que han confiado en sus vinos durante más de cinco décadas.​

El proyecto de Bodegas Marqués de Vizhoja arranca en 1968 en el barrio marinero de Bouzas (Vigo), de la mano de Don Mariano Peláez. El fundador fue una figura clave en el impulso de la Denominación de Origen Rías Baixas y en la promoción del albariño. En 1976, la bodega se traslada al Pazo La Moreira, en Arbo, donde mantiene sus viñedos.​

Hoy, Bodegas Marqués de Vizhoja comercializa tres vinos: Marqués de Vizhoja, Señor da Folla Verde y Torre La Moreira. A esta gama se suman la línea de Licores d’Vizhoja y las monodosis de licor Gotas del Marqués, con un trabajo centrado en sostener la calidad y seguir apostando por la innovación.​