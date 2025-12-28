Un vino blanco gallego destaca entre los mejores de España: hecho en una bodega con 20 años de historia

Viñedo de uno de los mejores vinos de Galicia y de España Bodega Eduardo Peña

Los vinos son una bebida perfecta para maridar cualquier comida o cena con familiares y amigos. Blanco o tinto, son muchas las opciones que permiten a cada paladar disfrutar todavía más del sabor de cada ingrediente. La revista 'Viajar' ha elaborado un mapa con los mejores vinos de cada provincia de España, y en la selección no podía faltar uno con D.O. Ribeiro.

Se trata del vino Eduardo Peña, elaborado en la bodega de su mismo nombre, en Castrelo de Miño (Ourense). La revista lo ha incluido en esta exclusiva selección de vinos, junto al Albariño Gundián en A Coruña, el Paco & Lola Prime en Pontevedra y el Prómine en Lugo.

Un vino con Denominación de Origen Ribeiro

El vino Eduardo Peña es el resultado de un trabajo muy cuidado pensado para quienes disfrutan combinando matices en cada sorbo que amplíen la exquisitez de los ingredientes. Nace de una combinación muy gallega de variedades autóctonas (Treixadura, Albariño, Godello, Lado y Loureira) que se maceran para extraer lo mejor de cada una.

A la vista es limpio y brillante, con un amarillo pálido que deja ver destellos dorados. En nariz es expresivo y elegante: aparecen notas cítricas frescas, recuerdos florales y frutas maduras como melocotón o albaricoque, acompañadas de un toque tropical. Todo ello se integra con sensaciones ahumadas y minerales.

En boca es amplio y envolvente, con buena estructura, acidez equilibrada y un final que invita a seguir bebiendo. Un vino con carácter, pero muy fácil de disfrutar.

La bodega Eduardo Peña

Tal y como indican desde la página web de la Xunta de Galicia, "esta bodega integrada en la D.O. Ribeiro se fundó en el año 2005 en la parte occidental de la provincia de Ourense, marcada por el paso del Miño y sus afluentes".

Desde sus inicios apostó por trabajar con viñedo propio, algo que hoy se traduce en una finca de 10 hectáreas situada en Castrelo de Miño, a unos 250 metros de altitud. Las viñas se extienden en laderas orientadas al oeste, buscando la mejor exposición solar y beneficiándose de un entorno privilegiado junto al embalse.

Con el paso del tiempo, la bodega ha ido ampliando su gama, manteniendo siempre la identidad del Ribeiro y una clara vocación por elaborar vinos honestos, expresivos y muy ligados a su origen.