El pueblo de 117 habitantes donde comer de maravilla con un trato exquisito: "Un 10. Todo buenísimo"

La gastronomía gallega es una de las más apreciadas dentro y fuera del país. La calidad de sus productos, potenciada por el clima de la región, se nota en el magnífico sabor de cada plato. Muchos viajeros llegan a Galicia atraídos por su cocina y, aunque hay lugares muy concurridos, a menudo es en los pueblos más apartados donde se encuentran grandes recetas.

Un buen ejemplo es un pequeño pueblo de Ourense que, según el INE en 2024, contaba con 127 habitantes: Castro de Beiro, una parroquia de Quintela. O Pazo de Canedo, uno de los restaurantes más reconocidos de la zona, se encuentra en la Carretera Castro de Beiro, la vía con la que llegar a la localidad.

Comida de calidad que querrás repetir

O Pazo de Canedo es uno de esos restaurantes que te conquistan desde el momento en el que entras por la puerta. Ubicado en una elegante casa señorial gallega con siglos de historia, está a escasa distancia de la A-52 y de la N-120 y a poco más de 10 minutos de Ourense, pero con la ventaja de estar en un entorno más rural y tranquilo.

En la cocina, David Rodríguez apuesta por una propuesta actual y cuidada, con gran importancia del producto fresco y de proximidad. Las carnes de vaca gallega son una de sus grandes especialidades, todas ellas tratadas con todo el cariño necesario para que no pierdan calidad.

Si nos fijamos en su carta, tienes opciones para picotear, entrantes, pescados, carnes y postres. Respecto al apartado para el picoteo, destaca el jamón ibérico 100% de bellota, la cecina de vaca con aceite de oliva virgen extra o el queso gallego cremoso.

En cuanto a los entrantes, hay elaboraciones que llaman especialmente la atención, como la ensalada templada de langostinos, zamburiñas, jamón y manzana o el pulpo a la plancha con crema de patata, aceite de pimentón y perejil. En su carta de pescados puedes escoger entre bacalao, rape o lenguado.

En las carnes hay de todo un poco, desde solomillo, entrecot o paletillas, hasta un buen secreto ibérico para llenar bien la barriga. Para terminar, y si todavía te queda sitio, la carta de postres es infinita, con opciones como coulant de chocolate, cañitas rellenas o filloas, entre otras.

Las opiniones de sus clientes

O Pazo de Canedo tiene casi 1.000 reseñas que suman 4,5 estrellas sobre 5, siendo todas ellas positivas. Hay clientes que no solo ensalzan la calidad de los platos, sino también el trato recibido, como es el caso de Marcos Rivera, quien opina: "Increíble cena, todo buenísimo, nunca pensé que un puerro pudiese estar tan bueno. Las croquetas de boletus increíbles, las recomiendo. La atención un 10".

Por otro lado, Karina Pérez no se queda atrás en la reseña que publicó hace solo 5 días: "Maravilloso sitio en Ourense, comida de 10, todo estaba espectacular, croquetas de boletus y carpaccio espectacular, berberechos muy grandes e increíble de sabor, la atención increíble, con explicación de cada plato, sitio ideal para comer bien y tranquilos".

Así que ya sabes, no dudes en pasarte por este restaurante para probar comida gallega de calidad.