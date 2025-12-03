¿Cuál es la mejor pizza de Vigo? Una "experiencia sensorial con presentación contemporánea"

"La mejor pizza" dentro del Campeonato de España se erige como la guía "de referencia" para encontrar las mejores creaciones en este sentido de todo el país. Una pontevedresa, "La Sorrentina" de La bella Napoli 1970, se coló entre los 15 finalistas, aunque fue una valenciana la que se alzó con el laurel.

El jurado especializado también seleccionó a tres pizzas elaboradas en la provincia como las finalistas de Galicia. Además de la de la Boa Vila, Maruxía de Aldán -Ristorante Italiano Il Popolo de Cangas- y Fuoco Galego -A casa do gato de Lalín- completaron el podio.

Pero, ¿cuál fue la representante viguesa en este certamen? Se trata de "La Perla", cocinada en La Mole di Torino -Rúa Venezuela, 50-.

Se elabora con un 70% de harina tipo 00, y un 30% de harina integral, agua, levadura fresca, sal y aceite de oliva virgen extra. Entre los ingredientes se encuentra la mozzarella fior di latte, paleta de ibérico, rúcula, burrata y perlas de vinagre balsámico de módena.

Se define como "una experiencia sensorial que combina tradición italiana, productos de excelencia y una presentación contemporánea".