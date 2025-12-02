Las tres mejores pizzas de Galicia se elaboran en la provincia de Pontevedra

La tercera edición del Campeonato de España de Pizzas ya tiene ganador. El jurado de profesionales eligió la mejor propuesta de entre las 15 que llegaron a la final, entre ellas, una gallega -"La Sorrentina", elaborada en el restaurante La Bella Napoli 1970 de Pontevedra-, y la desveló este lunes.

En esta nueva entrega, el laurel se fue a la comunidad valenciana, concretamente, al restaurante Kaori Chan, en donde se elabora la pizza "Harinella". Sin embargo, cabe destacar que los jueces eligieron tres pizzas de la provincia de Pontevedra como las mejores de toda Galicia.

La Bella Napoli 1970 con su "La Sorrentina" se quedó en el primer puesto del podio gallego. Se trata de una pizza elaborada con harina tipo 00, agua, sal marina, levadura fresca, aceite de oliva virgen, orégano salvaje, tomate San Marzano, fior di latte, stracciatella di bufala, tomate cherry, pera, limón (ralladura), albahaca, y aceite de oliva virgen extra aromatizado al basilico.

Otras dos creaciones de la provincia de Pontevedra completaron los "cajones". Y es que parece que el arte de la masa, popular en Italia, no se resiste en la hostelería pontevedresa. Así, en Cangas do Morrazo se ubica el Ristorante Italiano il Popolo que, con su "Maruxía de Aldán", logró hacerse con la medalla de plata gallega.

En este local, sito en la Calle Gondomar, cocinan una masa de algas con tres tipos de harina. Entre los ingredientes, pesto marino, fior di latte, scamorza ahumada, embutido de mar, algas frescas, burrata, falso caviar, cremoso de erizo de mar, coral y aceite.

Por último, una pizza de Lalín se quedó con el bronce en esta tercera edición de los premios. Se trató del "Fuoco galego", elaborada en A casa do gato. Se trató de la propuesta más "made in Galicia", con ingredientes como carrilleras de ternera, demi-glace, queso do Cebreiro, miel de Lalín y crema de castaña.