Es cero turístico, pero se come de maravilla en este pueblo de 118 habitantes: "Comida de 10. Cantidad a más no poder"

Comer representa uno de los placeres de la vida, y en Galicia casi en cada esquina hay una taberna, bar o restaurante donde disfrutar de un festín de langostinos, pulpo á feira o carnes a la brasa.

Lo difícil no es encontrar un buen lugar para comer, sino decidirse por uno solo entre tantas opciones. En los alrededores de Tomiño, a pocos minutos de Vigo, destaca el restaurante Las Colinas.

Comida casera y abundante

El restaurante Las Colinas es una casa de comidas tradicionales que destaca tanto por la calidad de sus productos como por su ubicación. Se encuentra en A Igrexa, una aldea de Tebra con apenas 118 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Es un lugar único por la belleza de su entorno y sus instalaciones", así se presentan en su página web. Además, está muy cerca de localidades turísticas como Tui, A Guarda, Baiona y Vigo, y a solo 15 minutos de Portugal y la costa.

La historia del restaurante de Las Colinas se remonta a más de 50 años. Además de ofrecer menús del día a precios muy razonables, está especializado en celebraciones como bodas, comuniones y bautizos.

Su cocina se basa en la tradición y pone en valor los productos de la zona: desde langostinos, cigalas y centollos hasta cordero y entrecots de ternera, todo elaborado con calma y en generosas raciones con las que es (prácticamente) imposible quedarse con hambre.

Las reseñas de los clientes hablan por sí solas: "Fuimos a comer el menú del día y estaba increíble. De primero marisco y de segundo rodaballo. Con postres, bebida y café, todo por 15 euros", destaca Andrea.

Las Colinas es un lugar muy popular para celebraciones como bodas, comuniones y bautizos, un servicio que también recibe elogios de sus clientes: "Volvería a elegir este sitio con los ojos cerrados mil veces. La comida de 10. Cantidad a más no poder", afirma Ali.

Cristina, por su parte, celebró hace 3 meses la comunión de su hija y también quedó encantada: "La atención del camarero fue excelente, siempre pendiente y muy atento. La comida fue estupenda y en cantidad".

Y por si fuera poco, el restaurante Las Colinas, además de ofrecer menú del día y acoger eventos de todo tipo, dispone también de una zona de hotel donde los huéspedes pueden descansar "como en casa".

Sus habitaciones son cómodas, están equipadas con todas las comodidades necesarias y ofrecen un desayuno de primera calidad.