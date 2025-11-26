Miguel González recupera una Estrella Michelin para Ourense: "Es un reconocimiento al esfuerzo"

El chef Miguel González vuelve a situarse en el Olimpo de los restaurantes, recuperando la Estrella Michelin que había perdido de forma temporal debido al traslado de su restaurante a enfrente del mercado de Ourense.

Su proyecto, que él mismo define como "un jardín de sabores", apuesta por una cocina "de recuerdos, de sensaciones y de técnica". Partiendo de productos "de la huerta, la lonja y la ganadería", Miguel González defiende un estilo en el que improvisa y crea platos diferentes cada día.

El chef ha contado a Treintayseis que este nuevo distintivo supone "un reconocimiento muy bonito al esfuerzo y a la aventura" que vivieron con la mudanza de local, tratando de que siguiese cumpliendo los requisitos necesarios para recuperar la Estrella. González quiso destacar, en este sentido, el "esfuerzo y el apoyo" de todo el equipo del restaurante, de sus familias y, por supuesto, de sus clientes.

El cocinero aseguró que, tanto él como su equipo, aún se encuentran asimilando la noticia, pero con "ganas de ponerse a trabajar y seguir trabajando para lograr más cosas". No obstante, el restaurante permanecerá cerrado hasta el 1 de diciembre por vacaciones.

González expresó que la línea y la filosofía del restaurante están funcionando: "Está siendo reconocida y apoyada por los clientes". Una propuesta que, señala, apuesta por los productos de proximidad y de cercanías, así como por la inclusión del agua termal, un sello gastronómico muy ourensano.

Para él, es un privilegio formar parte de los restaurantes de Ourense con Estrella Michelin. "Es un privilegio tener tres Estrellas en tan pocos metros. Es algo que pocas ciudades tienen", celebró.