El restaurante gallego famoso por sus carnes al carbón y ubicación de cuento: "Un lugar para repetir"

Cada vez más personas buscan experiencias gastronómicas como forma de viajar y explorar culturas. Esta tendencia, en auge en Galicia, incluye visitar restaurantes locales hasta asistir a festivales gastronómicos o clases de cocina.

Para los amantes del buen comer, Galicia cuenta con uno de los restaurantes más mágicos, ideal para disfrutar de una experiencia especial, ya sea un aniversario, la celebración de un momento importante o cualquier otra ocasión.

El rumor del río Arenteiro de fondo

Situado a la orilla del río Arenteiro, en el entorno del parque de O Carballiño (Ourense), O Muíño das Lousas está especializado en carnes al carbón, aunque también ofrece pescados y elaboraciones de todo tipo, apostando siempre por la calidad y, como no, por el producto gallego.

Las reseñas, prácticamente en su mayoría, hablan maravillas de O Muíño das Lousas: "Maravilloso restaurante. Una experiencia muy especial, ya que tanto el ambiente, como el servicio y la comida fueron espectaculares", valora Sandra.

Por su parte, Alejandra destaca la calidad del producto: "La experiencia en este restaurante ha sido excepcional desde el primer momento. Los platos principales, preparados con ingredientes frescos y con una presentación muy cuidada, marcó el inicio perfecto de la comida".

El buen hacer de O Muíño das Lousas también cuenta con el reconocimiento de la Guía Repsol. "Uno de los locales mejor montados de la provincia de Ourense en cuanto a vajilla, cubertería, mantelería... Producto de gran calidad y bien tratado", destaca.

Para quienes quieran disfrutar de una buena carne, O Muiño das Lousas es el lugar perfecto. Entre sus mejores propuestas destacan la chuleta de vaca y el entrecot de angus, sin olvidar el reconocido jamón de bellota 'Joselito'.

Además de una cuidada propuesta gastronómica, con opciones para celíacos y veganos, el restaurante de O Carballiño sorprende por su encantadora ubicación, casi de cuento, junto al río Arenteiro, un entorno idílico que convierte cada comida en una experiencia para los sentidos.

Su enorme terraza exterior se convierte a partir de las 16:00 horas en un bar de cócteles, en el que por supuesto no faltarán todo tipo de combinados y refrescos. Además, la lluvia no es un problema, ya que cuando el tiempo no acompaña, la zona de terraza se cubre con una carpa acristalada.

O Muíño das Lousas abre sus puertas de miércoles a domingo, en horario de 13:30 a 18:30 horas, y los lunes, en horario de 13:30 a 16:30 horas. Los martes cierra por descanso. Las reservas se pueden hacer a través del número de teléfono 600 223 238 o el correo electrónico omuinodaslousas@obarazal.es.