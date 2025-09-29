Es cero turístico, pero la gente se desvía para comer en este restaurante cerca de Galicia: "Muy bien y barato"

La gastronomía española es una de las más ricas, variadas y reconocidas a nivel mundial. Aunque la dieta mediterránea es un pilar fundamental, con el uso predominante de aceite de oliva, frutas, pescados y hortalizas, cada comunidad autónoma de España posee sus propias especialidades y platos.

De camino a Galicia se encuentra un pequeño pueblo que alberga un restaurante muy reconocido por su cocina de gran calidad. Sus platos destacan no solo por el sabor, sino también por las generosas raciones, todo ello a precios más que razonables.

"Muy bien y barato"

Situado en Trabazos (Zamora), el restaurante El Cruce destaca por su cocina tradicional en un entorno rural con encanto. Ubicado en la carretera N-122, a pocos kilómetros de la frontera con Galicia y Portugal, se convierte en un punto estratégico tanto para viajeros como para camineros.

De hecho, el restaurante El Cruce figura en El Caminero Recomienda, una guía elaborada por transportistas que reúne los mejores lugares de España donde disfrutar de una buena comida antes de continuar el camino.

El restaurante El Cruce es famoso por su cocina tradicional, con un enfoque especial en las carnes a la brasa y al horno, como el lechazo, la ternera y el cochinillo. "Pertenece a la comarca de Aliste, donde se encuentra la mejor carne de ternera de España, por lo que comer aquí chuletón es una experiencia única", dice una de las más de 300 reseñas en Google.

Pero eso no es todo: la propuesta gastronómica del restaurante El Cruce se enriquece con el uso de ingredientes frescos y un menú del día que ofrece una excelente relación calidad-precio. "Los precios del siglo pasado", agrega otro usuario.

Por otro lado, el restaurante El Cruce destaca también por acoger grandes celebraciones, como bautizos, comuniones y comidas de empresa. La amplia terraza y los espacios interiores permiten organizar eventos tanto al aire libre como en ambientes más íntimos.

El Cruce dispone de aparcamiento para camioneros y una estación de carga para vehículos eléctricos. Además, ofrece estacionamiento para sus huéspedes, ya que no solo funciona como restaurante, sino también como hotel.

En este sentido, el restaurante El Cruce ofrece habitaciones amplias con baño privado, televisión y otros detalles que garantizan una estancia acogedora. Sin duda, un punto de partida ideal para descubrir el sur de Galicia o norte de Portugal.

El río Arnoia a su paso por Allariz Shutterstock

Por ejemplo, el Parque Natural de Montesinho, famoso por su biodiversidad, se encuentra a fácil acceso desde la A-4. Se trata de una de las más importantes áreas de montaña para la conservación de la fauna a nivel europeo, con atractivos paisajes, variada vegetación y carreteras en buen estado.

Para los amantes de la naturaleza, también merece la pena visitar en Galicia los encantadores pueblos de Allariz y Xinzo de Limia, e incluso explorar algunos rincones de la Ribeira Sacra.