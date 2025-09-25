Es cero turístico, pero la gente se desvía para comer en este restaurante de Galicia: "Excelente"

El turismo gastronómico está claramente en auge. Aproximadamente una cuarta parte de los españoles se consideran turistas gastronómicos, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociales (CIS). Galicia, con su amplia variedad de productos locales, se presenta como un destino ideal para disfrutar de esta experiencia.

Lalín (Pontevedra), Fisterra (A Coruña) y Rinlo (Lugo) son algunos de los pueblos gallegos más turísticos por su oferta gastronómica. No obstante, en el corazón de la comarca de A Limia, en Ourense, hay un pequeño pueblo que la gente se desvía para comer en uno de sus restaurantes: Piñeira de Arcos, en Sandiás.

Cocina gallega tradicional y de calidad

El restaurante Novaiño ha logrado situarse en el mapa gastronómico gallego gracias a una cocina tradicional y de calidad que no escatima en cantidades. Sin duda, un acierto seguro que aparece en El Caminero Recomienda, una guía con los establecimientos más apreciados por estos profesionales.

La ruta N-525 tiene una parada muy especial en la comarca de A Limia: el restaurante Novaiño. Este establecimiento destaca por sus menús del día, económicos y elaborados con productos de calidad y de origen local.

Entre semana, el menú tiene un precio de 14 euros, mientras que los sábados cuesta 18 euros y los domingos 25 euros.

Para los comensales que no tengan suficiente apetito para un menú del día completo, el restaurante Novaiño también cuenta con un extenso apartado de entrantes, entre los que destacan: callos, espárragos con jamón, chipirones y tortilla con jamón.

Como plato principal, el restaurante Novaiño ofrece una variada selección de mariscos (almejas a la marinera, cigalas a la plancha, vieiras gratinadas, zamburiñas...), pescados (bacalao al horno, lubina, merluza a la romana, pulpo á feira...) y carnes (filete de lomo, chuletón de ternera, milanesa...).

"Calidad-precio excelente. Un trato exquisito, todo buenísimo. Recomendado 100%", dice una de las más de 1.300 reseñas en Google, a la que otra añade: "Excelente comida, increíble lo divino que es comer aquí. Pedí el menú del día y no pude con tanta comida".

Banquete en el restaurante Novaiño Restaurante Novaiño

Por otro lado, el restaurante Novaiño se destaca también por acoger grandes celebraciones, como bautizos y comuniones. "Contamos con instalaciones en las que podrá albergar hasta 600 invitados, además de amplias zonas de aparcamiento a su completa disposición", apuntan en su página web.

Novaiño ofrece una completa personalización, adaptándose a las exigencias de los clientes y asegurándose de que el banquete se lleva acorde a sus gustos personales. "Nuestro objetivo es que disfruten de un momento de calidad".

Ubicado en la ruta N-525, a la altura de Piñeira de Arcos, el restaurante Novaiño cuenta con una amplia disponibilidad horaria: de lunes a domingo, en horario de 07:00 a 23:30 horas. Los martes cierra por descanso.