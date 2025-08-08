El mejor vino blanco de España se hace en Galicia: "Un albariño de gran proyección internacional"

El mejor vino blanco de España se hace en Galicia: "Una apuesta por el I+D+i y la exportación" Cooperativa Vitivinícola Arousana

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la orden de concesión de los premios Alimentos de España a los mejores vinos 2025. Se trata de un galardón que reconoce la excelencia del sector vitivinícola nacional y promueve los vinos amparados por Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) reconocidas por la Unión Europea.

Entre los cinco vinos premiados en las diferentes categorías, se encuentra uno gallego. En concreto, se trata del Paco & Lola Prime 2021 perteneciente a la DOP Rías Baixas, de la Cooperativa Vitivinícola Arousana, de Meaño, galardonado como Mejor vino blanco de España.

Se trata de un albariño de gran proyección internacional, con aromas de fruta madura y notas salinas, producido por la cooperativa más grande de la DOP Rías Baixas ha sido reconocida por su "apuesta por la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y la exportación".

En esta edición han participado 23 bodegas que habían obtenido previamente una de las cinco mejores puntuaciones en el concurso internacional de vinos Bacchus, organizado por la Unión Española de Catadores en 2025.