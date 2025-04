Los 14 restaurantes con soles Repsol en el norte de Portugal: una escapada gourmet a un paso de Galicia

La Guía Repsol ha regresado a Portugal. Nueve años después de su última edición, la esperada gala de los Soles celebrada en el imponente Covento de São Francisco, en Santarém, ha reconocido el talento de numerosos restaurantes del norte de Portugal, entre ellos The Yeatman, que ha recibido 3 Soles, el máximo galardón que otorga la Guía.

Municipios como Oporto, Vilanova de Gaia y Guimarães están a un paso de Galicia. Son perfectos para una visita exprés de fin de semana, tanto por su belleza como su cercanía con la frontera de las provincias de Pontevedra y Ourense. Si quieres disfrutar de una escapada gourmet, apúntate estos restaurantes reconocidos por la Guía Repsol:

1. The Yeatman (Vilanova de Gaia)

Cocina de The Yeatman The Yeatman (Facebook)

The Yeatman, en Vilanova de Gaia, está de enhorabuena. La casa del chef Ricardo Costa acaba de ser galardonada con tres Soles Repsol, el máximo galardón que otorga esta guía gastronómica. Hay experiencias que van más allá del plato, y en esta ocasión, el comensal puede vivir una experiencia que combina la historia, los recuerdos y las particularidades de la gastronomía portuguesa y sus mejores productos. Los callos de Aveiro es uno de los platos estrella de The Yeatman, no dudes en probarlos.

2. Casa de Chá da Boa Nova (Matosinho)

Cocina de Casa de Chá da Boa Nova Casa de Chá da Boa Nova (Facebook)

Casa da Chá da Boa Nova goza de una privilegiada ubicación que invita al comensal a disfrutar de una experiencia única en Matosinhos. El restaurante, situado en un edificio único y espectacular sobre las rocas de la praia da Boa Nova, ofrece un menú degustación conciso, que se puede pedir con 6, 12 o 21 platos. Cocina centrada en el mar, con técnicas contemporáneas y extraordinarios pescados y mariscos del Atlántico.

3. Euskalduna Studio (Oporto)

Cocina de Euskalduna Studio Euskalduna Studio (Facebook)

"La experiencia es muy inmersiva, con explicaciones completas de los platos, detalles y degustaciones de los productos utilizados, como forma de interactuar y degustar los elementos en su elaboración", explica la Guía Repsol. El comensal disfrutará en Euskalduna Studio de una cocina con raíces en la tradición y los productos portugueses, aunque con influencias asiáticas.

4. Le Monument (Oporto)

Cocina de Le Monument Le Monument (Facebook)

Nos quedamos en Oporto, la espléndida ciudad del norte de Portugal, por un buen motivo: para hablar de Le Monument. El nuevo 2 Soles Repsol es un restaurante clásico y elegante, con un servicio excepcional y con dos menús degustación. Encontrarás este paraíso del buen comer en el número 151 de la avenida dos Aliados de Oporto.

5. Pedro Lemos (Oporto)

Salón de Pedro Lemos Pedro Lemos (Facebook)

Pedro Lemos es uno de los restaurantes más prestigiosos de Portugal. Abrió sus puertas en 2009 y rápidamente se convirtió en el primer restaurante de Oporto en recibir una estrella Michelin. El proyecto personal del chef Pedro Lemos honra a la naturaleza a través de una cocina honesta con el mejor sabor. Su bodega ofrece desde iconos hasta pequeños y desconocidos productores del país luso.

6. A Cozinha (Guimarães)

A Cozinha de António Loureiro A Cozinha de António Loureiro (Facebook)

Cocina. Innovación. Y respeto. Son las tres premisas de A Cozinha de António Loureiro. Entre el mar y la montaña, en el corazón del Miño, este especio envuelto en historia y cultura explora una cocina intensa y apasionada. En otras palabras, una cocina de felicidad. Así lo define António Loureiro y su talentoso equipo.

7. Cozinha das Flores (Oporto)

Cozinha das Flores Cozinha das Flores (Facebook)

El callejero de Oporto oculta otro espacio gastronómico para foodies o, lo que viene a ser lo mismo, amantes de la gastronomía. Hablamos de Cozinha das Flores. Este restaurante usa nuevas y viejas técnicas, centrándose en los ingredientes del norte de Portugal e inspirados en sus tradiciones. La extensa carta se completa con una selección de vinos extravagantes, divertidos y curiosos.

8. Fauno (Oporto)

Cocina de Fauno @faunorestaurante

En las estrechas calles de la segunda ciudad más poblada del país luso, Portugal, se esconde un espacio culinario único, liderado por los hermanos Pedro Amorim y Tiago Amorim. La cocina de Fauna se centra en un menú degustación único, que evoluciona continuamente en función de la disponibilidad de los ingredientes de los productos locales. Para los amantes del vino, cabe mencionar que en su mayoría son naturales.

9. Fava Tonka (Matosinhos)

Fava Tonka Fava Tonka (Facebook)

Fava Toka es uno de los restaurantes vegetarianos más destacados de Oporto y alrededores. Se define como un restaurante de orgánica con matriz vegetariana. "El menú siempre garantiza guisantes, habas y espárragos en primavera, una sopa o tostadas de cebolla en otoño, remolacha, apio y tupinambo, ya sea salado o dulce", informa la Guía Repsol.

10. Mito (Oporto)

Cocina de Mito Mito (Facebook)

Liderado por el chef Pedro Braga, Mito es un restaurante lleno de sabores y creatividad. Destacan el arroz de rape y gambas, con sriracha, curry e hinojo; las croquetas de ternera, con mayonesa de chorizo con lima y perejil en polvo. En resumen, cocina portuguesa de autor que utiliza productos de temporada con buena técnica y carta de vinos y tés con varias opciones.

11. O Fernando (Maia)

Responsables de O Fernando O Fernando (Facebook)

O Fernando es viejo conocido en el norte de Portugal por su inigualable cabrito lechal. Esta receta tradicional de Maia se elabora en una asadera de barro, con palos de laurel, y se acompaña con patatas y arroz al horno. También es recomendable probar su bacalao y tostadas francesas a la poveira. O Fernando ofrece un espacio tradicional y muy cómodo. El servicio es atento y eficaz.

12. Pirâmides do Egipto (Guimarães)

Cocina de Pirâmides do Egipto Pirâmides do Egipto (Facebook)

Pirâmides do Egipto es un oasis en el Miño. Este restaurante de nombre inusual ha sido durante mucho tiempo una referencia de la cocina tradicional portuguesa en el norte de Portugal. Cuenta con varios salones y una extensa propuesta de unos 20 platos entre carnes y pescados, "siempre apostando por el mejor producto y propuestas de carácter tradicional". La bodega también es extensa y cuenta con varias referencias a precios razonables.

13. São Gião (Guimarães)

São Gião São Gião (Facebook)

Una cocina elegante que celebra las tradiciones portuguesas. En São Gião, liderado por el chef Pedro Nunes, brilla la cocina tradicional portuguesa. Este espacio, con una decoración sobria pero acogedora, destaca una importante chimenea que le da una calidez especial. No dudes en probar la manzana silvestre con caramelo salado y pimienta de Sichuan, o la perdiz. Te encantarán (y desearás repetir).

14. Vila Foz (Oporto)

Cocina de Vila Foz Vila Foz (Facebook)

Enmarcado en un hotel de lujo, el restaurante Vila Foz destaca por su impecable servicio y dos menús degustación, uno centrado en el mar y otro que pretende llevarnos por todo el mundo, atravesando varios países y cocinas sin movernos de la mesa. Vila Foz, que ocupa la sala de un antiguo palacio homónimo, está dirigido por el chef Arnaldo Azevedo.