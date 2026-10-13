Una aldea de 87 habitantes celebra una gran fiesta del codillo con un menú a reventar a 20 euros con mejillones

En Galicia, las fiestas gastronómicas son un no parar. Aunque es durante los meses de verano cuando se concentra el mayor número de estas celebraciones, con la llegada del otoño muchas localidades continúan organizando jornadas dedicadas a nuestra gastronomía y, si el tiempo no acompaña, se instala una carpa, ¡y listo!

Si eres amante de la carne, no puedes perderte la Festa do Codillo que se organiza en la aldea de Freaza, dentro de la parroquia de Traspielas, en Fornelos de Montes (Pontevedra). La cita gastronómica tendrá lugar el próximo 17 de octubre a partir de las 13:30 horas.

Menú a reventar por 20 euros

El municipio pontevedrés de Fornelos de Montes acoge este sábado 17 de octubre una nueva fiesta gastronómica: la Festa do Codillo de Freaza, una cita ideal para disfrutar de la comida tradicional en compañía de amigos y familiares. La celebración tendrá lugar en el Centro Cultural de Freaza y comenzará a las 13:30 horas.

Para la ocasión, la organización ha preparado un menú compuesto por codillo al horno, mejillones al vapor, patatas, pan, vino o refrescos, postre y café. El codillo será el plato principal de este exquisito menú que se completa con el resto de productos.

El precio será de 20 euros para adultos y de 10 euros para niños y niñas de hasta 12 años. De esta forma, los más pequeños también podrán disfrutar de estos manjares de nuestra gastronomía a un precio más asequible.

La fiesta está organizada por la Comisión de Festas de Freaza 2026-2027. Si te interesa acudir a esta cita, debes tener en cuenta que el plazo para reservar tu sitio termina hoy, 13 de octubre, por lo que debes darte prisa si no quieres quedarte sin tu entrada y perderte todos estos manjares y el gran ambiente que se formará.

Para reservar tu plaza solo tienes que contactar con alguno de los dos números de teléfono que aparecen en el cartel de la fiesta.