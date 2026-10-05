Gran fiesta gastronómica por 20 euros con langostinos, carrilleras y postre en la víspera del 12 de octubre

El 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de España, una jornada marcada por los actos institucionales y las distintas celebraciones que tienen lugar en todo el país.

Dentro de las celebraciones también hay espacio para la gastronomía, con una propuesta ideal en la comarca de Vigo.

Gran fiesta gastronómica en la víspera del 12 de octubre

El pequeño pueblo de San Adrián de Calvos, en Fornelos de Montes (Pontevedra), ultima los preparativos con motivo de su gran cena en honor a la Virgen del Pilar.

Venerada en toda España, su celebración coincide con el Día de la Hispanidad y da lugar a numerosos eventos, entre ellos esta celebración gastronómica a un paso de Vigo.

San Adrián de Calvos, de apenas 265 habitantes según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), celebrará en la víspera del 12 de octubre una gran cena a la que está invitada todo el mundo.

El evento tendrá lugar en el Centro Cultural de Calvos y comenzará aproximadamente a las 20:30 horas.

En este sentido, la cena consistirá en un menú cerrado compuesto de un entrante de langostinos, un plato principal de carrilleras con patatas y un postre.

El toque dulce lo pondrá un delicioso brownie, un bizcocho de chocolate, caracterizado por su textura densa y compacta, y preparado con mantequilla, huevos, azúcar, harina y, el ingrediente estrella, chocolate.

El menú tiene un precio de 20 euros y también incluye café, vino, refrescos y pan.

Para los más pequeños de la casa, el Cultural de Calvos servirá un menú especial por un precio de 12 euros. Este consta de langostinos, croquetas, milanesa con patatas y brownie de postre para niños de hasta 10 años.

La cena de la Virgen del Pilar está a la vuelta de la esquina. Apenas quedan seis días para el gran evento gastronómico de octubre en San Adrián de Calvos.

De hecho, las inscripciones se cierran este mismo martes 5 de octubre. Para asistir, es necesario formalizar la reserva a través de los teléfonos 679 631 215 o 646 770 919.

"A mellor maneira de celebrar a nosa patrona é degustando e coñecendo o rural galego mentras damos apoio a unha comisión", animan desde la propia organización.