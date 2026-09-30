Gran fiesta gastronómica con más de 10.000 tapas a 2,50 euros del 2 al 24 de octubre en este municipio

Nueva fiesta gastronómica a la vista. Octubre empieza por todo lo alto en la comarca de Vigo con la celebración de la IX edición de la ruta del Pincho Folk, una ruta gastronómica que llenará de sabor y música tradicional los viernes y sábados del mes de octubre.

Desde el viernes 2 hasta el sábado 24, Salceda de Caselas (Pontevedra) repartirá más de 10.000 tapas a 2,50 euros la unidad hasta agotar existencias en el marco de la ruta del Pincho Folk, que contará con la participación de un total de 15 establecimientos hosteleros de la villa.

Pinchos a 2,50 euros del 2 al 24 de octubre

La agenda de octubre llega cargada de novedades, entre ellas la ruta del Pincho Folk, desde este próximo viernes 2 de octubre, con tapas para todos los gustos y el mejor sabor de la cocina gallega.

Un total de 15 establecimientos hosteleros de Salceda de Caselas participarán en esta novena edición, repartidos en itinerarios de 11 locales los viernes y otros 11 los sábados, con varios participantes ofreciendo sus propuestas ambos días. Estos son:

Zetanove

Rincón de Nai

Heladería La Cumbre

La Maldita

Charango

Shamrock Comedy

Fiúncho e Néboda

Tabertenda

La Parchita

Cafetería Altamira

Arruda

Herdanza

O Recuncho da Enredadeira

La Gamberra

El Gallinero

El público podrá degustar cada una de las creaciones gastronómicas por un precio único de 2,50 euros, en horario de 20:00 a 23:00 horas. También tendrán la oportunidad de valorar cada propuesta puntuando de 0 a 5 puntos en los boletos y las urnas instaladas en cada local.

"El resultado final de los establecimientos ganadores, primero y segundo premio, serán galardonados con placas de reconocimiento institucional y se determinarán mediante la media de puntos obtenidos", informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Por otro lado, las personas participantes que depositen sus votos participarán en el sorteo de importantes premios dotados por Disgobe y Acisa.

El recuento de los votos y del sorteo de los premios se realizarán en un acto público en el que las personas agraciadas recibirán los siguientes agasallos:

1º Premio: Un fin de semana de enoturismo en la Ribeira Sacra. Incluye noche de hotel con circuito termal, cena y visita a la bodega Regina Viarum

2º Premio: Un pase para dos personas al Palacio da Auga de Mondariz

3º Premio: Un lote de productos con vinos y embutidos

Vales de compra: Vales por un importe total de 180 euros donados por Acisa para gastar en los comercios y locales asociados

También habrá regalos directos para aquellas personas que completen la ruta y puedan acreditarlo con los sellos de todos locales participantes, detallados en párrafos anteriores, en su folleto de sellos.

Música para amenizar la gran fiesta gastronómica

Como marca la tradición del certamen, la música tradicional tendrá un papel protagonista. El Ayuntamiento se encargará de animar la fiesta con grupos de folclore tradicional de las distintas parroquias.