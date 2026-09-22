Gran fiesta gastronómica con pulpo, churrasco y miel a reventar el 25 y 26 de septiembre en esta histórica villa

La recta final de septiembre llega con una animada agenda festiva en la comarca de Vigo. Baiona (Pontevedra) se prepara para celebrar la tradicional romería de San Cosme y San Damián los días 25 y 26 de septiembre.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar del ambiente festivo, degustar algunos de los productos típicos de la gastronomía gallega y descubrir los puestos de artesanía, donde encontrar el recuerdo perfecto.

Dos días de fiesta con música, mercado de productos y más

Conocida popularmente por la 'Fiesta de la Miel y las Nueces', la celebración contará, como viene siendo habitual, con puestos de venta dedicados a productos característicos del otoño y del campo, como la miel, las castañas y las nueces.

En la plaza de Santa Liberata estarán ubicados los tradicionales puestos de venta de velas para ofrecer a San Cosme y San Damián, mientras que en la calle Marqués de Pinar se instalarán puestos de venta de artesanía, antigüedades, bisutería, libros, cuero y manualidades.

Para amenizar la fiesta, la programación incluye pasacalles y actuaciones de música tradicional.

Además, la romería contará con oficios tradicionales, como la cestería y los "zoqueiros", y con una amplia gama de productos derivados de la miel y de cosmética natural. "Tampoco faltarán los puestos de rosquillas, pan, churro, pulpo y churrasco", confirman fuentes municipales.

Por otro lado, el propio día de San Cosme y San Damián, el viernes 25 de septiembre, festivo local en Baiona, tendrá lugar la tradicional procesión en honor de los santos. Esta comenzará a las 11:00 horas y recorrerá las principales calles de la villa.

Posteriormente, a las 12:00 horas, se celebrará una misa solemne en la Iglesia Parroquial de Santa María de Baiona. "Este día tan especial para los baioneses habrá mucha música tradicional por el recinto donde se celebra la romería".

Para los fieles, el horario de misa en la capilla de Santa Liberata se celebrará a las 08:00 y 09:00 horas, mientras que la misa en la iglesia parroquial será a las 10:00, 12:00, 18:00 y 20:00 horas.

A continuación, te detallamos la programación completa de la romería de San Cosme y San Damián 2026 en Baiona:

Viernes, 25 de septiembre (Festivo local)

A las 11:00 horas: Tirada de bombas de palenque

A las 21:00 horas: Actuación del grupo Abóbriga en la plaza de Santa Liberata

en la plaza de Santa Liberata Durante todo el día, mercado de productos del campo y artesanía

Sábado, 26 de septiembre