Habrá sorteos para conseguir diferentes regalos sorpresas y hasta una subasta de plantas Shutterstock

Gran fiesta de la paella, callos y concurso de tortillas el 19 y 20 de septiembre con música en directo

El área de Vigo se prepara para disfrutar este fin de semana de una de sus grandes citas gastronómicas. Mos (Pontevedra) celebrará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre la Festa da Paella, una cita en la que la gastronomía y la música tendrán la mayor parte del protagonismo.

Durante estas dos jornadas, vecinos y visitantes podrán degustar una buena paella, disfrutar de diferentes actuaciones musicales en directo y, quién sabe, quizá conseguir algún regalo sorpresa. Te contamos toda la programación al detalle.

Festa da Paella este fin de semana

Mos ya lo tiene todo listo para vivir este fin de semana esta edición de la Festa da Paella, una celebración organizada por la Asociación de Vecinos de Chan do Bosque que reunirá gastronomía, música y actividades culturales durante el sábado y el domingo.

Fiesta de la Paella en Mos, comarca de Vigo Concello de Mos

La fiesta comenzará este sábado, 19 de septiembre, a partir de las 21:00 horas en el Local Vecinal de Chan do Bosque. La gastronomía será el principal atractivo de la noche con la degustación de la tradicional paella y un concurso de tortillas.

Como en toda buena fiesta gallega, habrá diferentes actuaciones musicales para amenizar el evento. Los primeros en actuar serán el Grupo Tangaraño y el Grupo Amieiro, quienes serán los encargados de animar la primera jornada de esta fiesta, además de contar con la actuación de Antonio Barros & Ialma.

Por si fuera poco, también habrá varios sorteos con los que conseguir algún que otro regalo y una subasta de plantas.

El domingo 20 la programación continuará con varias actividades. A las 12:30 horas, el Grupo Amieiro actuará en el entorno de la capilla de la Virgen de las Angustias. Se servirán callos para ir animando el apetito. A continuación, a las 13:00 horas, se celebrará una misa cantada por la Coral Asomamos en la propia capilla.

Por si fuera poco, habrá espacio para el teatro. A las 19:00 horas, el Local Vecinal de Chan do Bosque acogerá "Non me movas os marcos", un espectáculo de monólogos protagonizado por el Grupo de Teatro Mulleres en Igualdade de Mos.

Nidia Arévalo, la alcaldesa de Mos, destaca la importancia de apoyar las iniciativas de las asociaciones vecinales. "Desde o Concello de Mos queremos poñer en valor o traballo que realizan as nosas asociacións veciñais e colaborar con elas na organización de actividades que permiten reunir á veciñanza arredor da gastronomía, da música e da cultura. Animamos a todos os mosenses a participar nesta Festa da Paella e a desfrutar dun programa pensado para tódalas idades", señaló.

Además de la Asociación de Vecinos de Chan do Bosque, quien se ha encargado de organizar esta cita gastronómica, la Festa da Paella cuenta con la colaboración del Concello de Mos, la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia.