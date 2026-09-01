La feria del marisco ideal para visitar entre el 3 y 6 de septiembre: raciones desde 7 euros y mucha música

Lo que significa para un gallego disfrutar de una buena mariscada solo lo sabe quien ha crecido saboreando el producto de nuestra tierra. Marisco local y de temporada, recién llegado del mar y de las rías gallegas directamente a la mesa, para disfrutar de un auténtico festín hasta no poder más.

Si eres de esas personas que aman el marisco, este fin de semana tienes una cita importante en Vigo: la XIX Festa do Marisco de Vigo, que celebra su segundo fin de semana del jueves 3 al domingo 6 de septiembre, después del enorme éxito cosechado durante el primero.

Nécoras, mejillones, percebes, pulpo y más

Tras la celebración del primer fin de semana de la Festa do Marisco de Vigo, la Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (Acopevi) se prepara para afrontar su segunda entrega entre los días 3 y 6 de septiembre, de nuevo en el recinto de O Berbés.

Si no tuviste la oportunidad de disfrutar de la gran variedad de marisco que se ofreció en este evento el pasado fin de semana, todavía tienes la oportunidad de degustar estos manjares a partir del jueves, entre los que destacan los mejillones, las nécoras, las cigalas, los percebes, las almejas o el pulpo, entre otros.

La organización prevé superar los 50.000 visitantes entre los ocho días de celebración y, a juzgar por el éxito de los primeros días, todo apunta a que así será.

A continuación, te detallamos el listado completo de precios para la XIX Festa do Marisco:

Mejillones a la vinagreta: 9 euros

Arroz de mariscos: 10 euros

Almejas a la marinera: 20 euros

Vieira a la gallega (2 unidades): 14 euros

Salpicón de centollo o bogavante: 26 euros

Pulpo á feira (pequeña): 19 euros

Pulpo á feira (mediana): 29 euros

Pulpo á feira (grande): 36 euros

Cigala a la plancha (2 piezas): 33 euros

Vieiriña a la plancha (8 piezas): 12 euros

Navaja a la plancha (10 piezas): 15 euros

Gambón a la plancha (8 piezas): 11 euros

Bogavante a la plancha (1 pieza): 28 euros

Nécora cocida (1 pieza): 7 euros

Cigala cocida (8 piezas): 19 euros

Camarón: 24 euros

Percebe cocido: 33 euros

Mejillones al vapor: 8 euros

Langostino cocido: 12 euros

Ostras de Arcade (12 piezas): 18 euros

También puedes escoger entre empanada de zamburiñas, choco, xouba, bacalao o atún, disponibles por porciones entre los seis y los ocho euros, o de 1 kg entre los 21 y los 30 euros. Por su parte, el pan tiene un precio de 2 euros. Si todavía te queda espacio para el postre, las opciones disponibles son tarta de Santiago, tarta de queso y brownie por 7 euros.

Respecto a la bebida, hay un poco de todo. Desde agua o refrescos, hasta cervezas, vermut, chupitos, sidra y una amplia selección de vinos, tanto blancos como tintos.

Así que ya lo sabes, si quieres disfrutar de esta gran fiesta de marisco, no te olvides de adquirir tu ticket lo antes posible. El horario es de jueves a sábado entre las 12:00 y las 16:00 horas, y de 19:30 horas a 23:30 horas, mientras que los domingos será entre las 12:00 horas y las 16:00 horas

No todo va a ser comer

Además de las degustaciones de marisco, la XIX Festa do Marisco de Vigo trae consigo varias actividades musicales, tanto diurnas como nocturnas, además diferentes actividades infantiles para que los más pequeños se lo pasen en grande.

Actuaciones previstas

De jueves a domingo: música ambiental durante todo el evento.

música ambiental durante todo el evento. Sábados y domingos al mediodía: Tríos musicales clásicos.

Actuaciones nocturnas

Viernes, 28 de agosto: actuación de la Asociación Os Ventos de Comesaña a las 21:30 horas

actuación de la Asociación Os Ventos de Comesaña a las 21:30 horas Sábado, 29 de agosto: actuación de la Asociación Atlántida de Matamá a las 21:30 horas

actuación de la Asociación Atlántida de Matamá a las 21:30 horas Viernes, 4 de septiembre: a ctuación de la Asociación Musical A Papuxa a las 21:30 horas

ctuación de la Asociación Musical A Papuxa a las 21:30 horas Sábado, 5 de septiembre: actuaciones de Algarabía Grupo Folk a las 21:00 horas y del Club Naval a las 22:00 horas

Entretenimiento infantil