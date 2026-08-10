Gran fiesta de la sardina, verbena con Panorama y 6 días de fiesta a partir del viernes en este municipio

La celebración más esperada del verano regresa este fin de semana con una gran fiesta de la sardina, una verbena con la orquesta Panorama y otros eventos especiales, actividades infantiles, juegos populares y mucho más.

En efecto, hablamos de las fiestas de San Roque de Portonovo, en Sanxenxo (Pontevedra), que comenzarán este viernes, 14 de agosto, y se prolongarán hasta el miércoles, 19 de agosto, cuando tendrá lugar el Día del Niño, con precios especiales en las atracciones.

La fiesta más esperada del verano empieza este viernes

Portonovo ultima los preparativos para sus fiestas patronales. La parroquia de Sanxenxo celebrará las fiestas de San Roque con pasacalles, conciertos y propuestas gastronómicas. Además, todos los días se habilitará una hora sin ruido, de 19:00 a 20:00 horas, para favorecer la participación de todas las personas.

La fiesta arrancará el viernes, 14 de agosto, con el Día do Mariñeiro. Por la mañana, habrá pasacalles a cargo de Os Gatiños de Portonovo y Lembrazas, además de una tradicional sardiñada en el entorno de la lonja. Por la noche, la fiesta continuará con una gran verbena con el grupo Atenas y la orquesta Charleston Big Band.

Al día siguiente, coincidiendo con el festivo por la Asunción de la Virgen María, la agenda festiva incluye más pasacalles por la mañana, diversos actos litúrgicos y una verbena amenizada por la orquesta Los Players y el grupo América SL.

El 16 de agosto, día de San Roque, será una de las jornadas centrales de las fiestas, con numerosas actividades a lo largo del día.

Por la mañana, uno de los actos más destacados será la tradicional procesión del encuentro. Ya por la noche, Portonovo acogerá las actuaciones de la orquesta Marbella y el grupo Alkar, además de un espectáculo pirotécnico a las 00:00 horas.

La actuación de la orquesta Panorama tendrá lugar el 17 de agosto. La formación se subirá al escenario a partir de las 22:30 horas, dentro de una agenda que suma numerosas actuaciones a lo largo de este mes.

El martes, 18 de agosto, se celebrará la Carrera Popular IV Memorial Rafael González Micho y un desfile de disfraces de perros en el entorno de la lonja. Entre las 17:30 y las 21:30 horas habrá juegos populares para todas las edades, con actividades como el pau de sebo y el tira da corda.

Por la noche, la orquesta París de Noia y DJ Paco Vulkano sacarán a bailar a vecinos y visitantes de todas las edades.

Y para terminar, el miércoles, 19 de agosto, tendrá lugar el Día del Niño con precios especiales en las atracciones.