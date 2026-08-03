La fiesta en un pueblo junto al mar donde comer a reventar pulpo, mejillones y nécoras a precios populares

Los productos del mar son los grandes protagonistas de la gastronomía gallega. Entre ellos destacan los mejillones, el pulpo y, cómo no, las sardinas, auténticos emblemas que podrán degustarse en la Festa dos Productos do Mar de A Illa de Arousa (Pontevedra).

Durante agosto regresa a la villa costera uno de los planes gastronómicos más esperados del verano. El Paseo Marítimo de O Xufre volverá a llenarse de ambiente con la instalación de diferentes puestos donde disfrutar de una amplia selección de especialidades.

Nueve días de fiesta con berberechos, sardinas y almejas a precios populares

La Festa dos Productos do Mar se desarrollará durante tres fines semana consecutivos en A Illa de Arousa y en ella, los asistentes --locales y visitantes-- podrán probar diferentes productos del mar, como pulpo, mejillones y nécoras, a precios populares.

Las fechas seleccionadas para la celebración de esta gran fiesta gastronómica, evento de referencia en la comarca do Salnés, son las siguientes: del 7 al 9, del 14 al 16 y del 21 al 23 de agosto en el Paseo Marítimo de O Xufre.

Se instalarán diferentes stands para degustar distintos productos del mar procedentes de este municipio: almejas, camarones, berberechos, pulpo, sardinas y mejillones, al natural o en sus diferentes preparaciones.

"Degusta los mejores productos del mar. Almejas, mejillones, pulpo, navajas, berberechos, sardinas, vieiras y mucho más. Un ambiente único para disfrutar en familia y con los amigos", animan desde la organización.

Tradición, gastronomía y esencia marinera se darán de la mano en esta cita tan especial, que se celebrará durante tres fines de semana de agosto para que vecinos y visitantes puedan saborear lo mejor de la cocina del mar en un entorno único.

La fiesta tendrá lugar en las siguientes fechas:

Viernes, 7 de agosto

Sábado, 8 de agosto

Domingo, 9 de agosto

Viernes, 14 de agosto

Sábado, 15 de agosto

Domingo, 16 de agosto

Viernes, 21 de agosto

Sábado, 22 de agosto

Domingo, 23 de agosto

Los puestos abrirán durante todas las jornadas de la fiesta, aunque la organización del evento todavía no ha dado a conocer los horarios. Lo que sí está confirmado es que los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos del mar a precios populares.