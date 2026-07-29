Esta parroquia de 200 habitantes celebra una gran fiesta de la tortilla con degustaciones este fin de semana

Tortilla de patata. Imagen de archivo de El Español

La importancia de la tortilla se refleja en numerosas fiestas populares como eje central de celebraciones como la Romaría da Tortilla de Laro.

La parroquia de Silleda (Pontevedra) reúne cada año alrededor de 10.000 personas, que saborean unas 2.000 raciones de tortilla y 1.000 litros de vino.

Una de las fiestas gastronómicas más concurridas de Galicia

Laro ultima los preparativos para una de las fiestas gastronómicas más concurridas del panorama gallego: la Romaría da Tortilla.

Declarada de Interés Turístico de Galicia, la celebración tendrá lugar este fin de semana, el sábado 1 y el domingo 2 de agosto.

Durante las jornadas festivas, los vecinos y visitantes podrán degustar raciones de tortilla y disfrutar de una variada programación : sesión vermú, misa cantada, charangas, etc.

Enmarcada dentro de las fiestas en honor al Divino Salvador, la Romaría da Tortilla celebrará este año su XXXVI edición con una programación que se completará con numerosas actividades para todos los públicos.

La agenda del sábado 1 de agosto incluye una misa cantada con procesión, seguida de una sesión vermú con el trío Karma. Por la tarde, el grupo de gaitas Os Trasnos y las charangas Os Atrevidos y Os Intocables pondrán el ritmo.

Y ya por la noche, el trío Karma se volverá a subir al escenario de Laro para sacar a los vecinos a bailar. Completan el cartel el grupo La Bamba y la discoteca Pirámide XL con Marcos Kintana.

El domingo se celebrará a las 13:00 horas una misa en honor al Divino Salvador, cantada por la Coral de Botos.

A continuación, te presentamos la programación por días de las fiestas en honor al Divino Salvador en Laro:

Sábado, 1 de agosto

Durante todo el día, celebración de la XXXVI Romaría da Tortilla

A las 13:00 horas: Misa cantada con procesión

A mediodía, sesión vermú con el trío Karma

Durante la tarde, animación musical con el grupo de gaitas Os Trasnos y las charangas Os Atrevidos y Os Intocables

Por la noche, verbena a cargo del trío Karma, el grupo La Bamba y la discoteca Pirámide XL con Marcos Kintana

Domingo, 2 de agosto